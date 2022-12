So läuft der Warntag in Rheinland-Pfalz ab

Wie gut können Menschen in Rheinland-Pfalz etwa vor Hochwasserkatastrophen gewarnt werden? Das soll am Donnerstag beim bundesweiten Warntag mit einem Probealarm überprüft werden.

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal wird der Warntag in Rheinland-Pfalz vermutlich besonders aufmerksam verfolgt. Die Probewarnung erfolgt am 8. Dezember um 11 Uhr. Dabei werden verschiedene Warnsysteme eingesetzt, ein sogenannter Warn-Mix erprobt.

So wird die Warnmitteilung über Radio und Fernsehen verbreitet, aber auch Sirenen und Lautsprecherwagen kommen zum Einsatz. Zudem werden Warnungmeldungen über Warnapps - wie Nina und Katwarn - an Handys gesendet. Für den Mobilfunk wird auch erstmals das Cell-Broadcasting-Verfahren erprobt.

Cell-Broadcasting: Warnung per SMS aufs Smartphone

Beim Cell-Broadcasting bekommen Mobilfunknutzer eine Warnmeldung auf das Smartphone gesendet. Eine App muss dafür nicht installiert werden. Die Benachrichtigung geht im Grunde an jedes Smartphone, das zu diesem Zeitpunkt Empfang hat. Mit keinem anderen Warnmittel können mehr Menschen erreicht werden. Bei älteren Geräten funktioniert die Technik aber häufig nicht.

Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) werden viele Smartphones diese Warnungen direkt empfangen können, ohne dass Nutzerinnen und Nutzer die Einstellungen anpassen müssen. Es sei aber generell sinnvoll im Handy-Menü "Test Warnungen" zu aktivieren und aktuelle Updates aufzuspielen.

Menschen in RLP soll für Warnmeldungen sensibilisiert werden

Beim Warntag geht es nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums darum, die verschiedenen Warnmittel zu erproben und die Bevölkerung zu sensibilisieren.

"Gesamtziel solcher Aktionen muss es sein, dass jeder Bürger und jede Bürgerin mindestens über ein Warnmittel erreicht und dadurch gewarnt wird."

Eine Dreiviertelstunde nachdem die Warnmeldungen verbreitet wurden, soll Entwarnung gegeben werden - also um 11.45 Uhr.

Ebling fordert flächendeckendes Netz an Warnmitteln

Auch die Menschen in Deutschland müssten sich verstärkt mit Katastrophenszenarien befassen, sagte Ebling. Das zeigten zunehmende Extremwetterereignisse wie die Flut im Ahrtal und Waldbrände, aber auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. "Ein flächendeckendes Netz aus Warnmitteln und Sirenen, das sowohl im Zivilschutzfall durch den Bund als auch im Katastrophenfall durch Kommunen genutzt werden kann, sei daher zentral", so der Minister, der zum Warntag das Ahrtal besucht..

Bundesweiter Warntag: Sirenen und Lautsprecherdurchsagen in 30 Kommunen in RLP

Wie das Innenministerium mitteilte, haben sich rund 30 rheinland-pfälzische Kommunen für den Warntag angemeldet. Sie wollen sich demnach mit Sirenen-Warnungen oder Lautsprecherdurchsagen beteiligen. Ein Ministeriumssprecher sagte, es könnte aber gut sein, dass sich auch Gemeinden beteiligen, die sich nicht angemeldet haben.

Anlässlich des Warntags werden im Ahrtal 85 neue Sirenen offiziell in Betrieb genommen. Die neuen elektronischen Sirenen wurden in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gemeinden an der Ahr installiert. Sie sind die einzigen Sirenen, die im Kreis Ahrweiler am Warntag zu hören sein werden, so die Kreisverwaltung. In den Orten, die nicht von der Flut betroffen waren, bleiben die Sirenen stumm.

Ansonsten werden auch im Ahrtal Warnmittel wie Smartphone-Apps und Cell-Broadcast erprobt. Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 waren unter anderem die Mobilfunk- und Telefonetze ausgefallen, sodass viele Menschen keine Warnungen erreichten.

In Asbach wird am Warntag neues Lautsprechersystem erprobt

Die Feuerwehr der Gemeinde Asbach im Westerwald wird ihre neue Warnanlage "Mobela" testen. Sie will dafür mit mehreren Fahrzeugen durch den Ort fahren und über die Lautsprecheranlage das Sirenensignal als Warnung abspielen. Im Anschluss soll es Durchsagen der Feuerwehr über die Lautsprecher geben. Es gehe darum, zu testen, wie verständlich die Durchsagen seien, hieß es. Erproben will die Feuerwehr demnach auch, wie groß das Gebiet ist, das sie in den vorgegebenen 45 Minuten abfahren kann, um Anwohnerinnen und Anwohner zu warnen.

Um festzustellen, ob die Warnmeldungen bei den Menschen ankommen, sind auch die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aufgefordert, eine Rückmeldung zum Warntag zu geben. Insbesondere, ob sie über das neue Cell-Broadcast Warnungen erhalten haben. Ihre Erfahrungen können Bürgerinnen und Bürger am bundesweiten Warntag selbst und auch an darauffolgenden Tagen Online auf der Seite des BBK weitergeben.

Warntag-Bilanz noch am Donnerstag erwartet

Das rheinland-pfälzische Innenministerium plant, noch im Laufe des Donnerstags zu informieren, wie der Warntag im Land gelaufen ist. Bundesweit ist das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz dafür zuständig.

Der bislang letzte Warntag vor gut zwei Jahren war weitgehend schief gelaufen. So kamen die Gefahrenmeldungen über die Warnapps Nina und Katwarn erst rund eine halbe Stunde zu spät auf den Handys an. Künftig soll es jedes Jahr einen Warntag geben.