Der Winter steht vor der Tür, doch der Krieg in der Ukraine geht weiter. Die jüngsten russischen Angriffe auf das ukrainische Stromnetz treffen die Bevölkerung hart. Viele tausend Menschen müssen in der Eiseskälte ohne Strom auskommen. Deshalb macht sich am Freitag ein LKW aus Mainz auf den Weg in die Ukraine - geladen hat er unter anderem Schlafsäcke und größere Geräte, wie Generatoren.