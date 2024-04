Die Grundschule Gräfenau in Ludwigshafen hatte vor einem Jahr für Aufsehen gesorgt, weil 39 der 126 Erstklässler das Schuljahr wiederholen mussten. In diesem Jahr sind es noch mehr.

In der Gräfenauschule in Ludwigshafen werden wohl auch in diesem Schuljahr voraussichtlich 44 Kinder die erste Klasse wiederholen müssen. Das bestätigte die Schulleiterin Barbara Mächtle dem SWR. Das sind fünf mehr als im vergangenen Jahr.

Sie schränkte allerdings ein, dass es letztlich von den Eltern abhänge, wie viele Kinder tatsächlich nicht in die zweite Klasse versetzt würden. Denn in der Grundschule könne man im eigentlichen Sinn nicht sitzenbleiben. Es handele sich um eine Empfehlung an die Eltern, der sie nicht folgen müssten. Nach wie vor seien mangelnde Sprachkenntnisse das Hauptproblem, so Mächtle.

Studierende halfen Lehrkräften zeitweise beim Unterricht

Viele Kinder sprechen nicht ausreichend Deutsch und können dem Unterricht daher nicht ausreichend folgen. Für die ersten sechs Wochen des Schuljahres hatte die Gräfenauschule Hilfe von Lehramts-Studierenden der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) bekommen. Sie hatten die Lehrkräfte in den Klassen unterstützt, bei Sprachproblemen geholfen und versucht, die Kinder individuell zu fördern.

Im Fokus standen drei inhaltliche Schwerpunkte: die Förderung der Sprachkenntnisse, der mathematischen Grundkenntnisse sowie der feinmotorischen Fähigkeiten wie etwa das Stifthalten. Anschließend waren die Lehrkräfte in der Gräfenauschule wieder auf sich alleine gestellt gewesen.

Viele Kinder mit Migrationshintergrund in der Gräfenauschule

Die Schule liegt im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof, wo besonders viele Migrantinnen und Migranten leben. In der Schule selbst haben etwa 98 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund. Viele Kinder haben außerdem vor ihrer Einschulung nie eine Kita besucht. Dazu hat die Gräfenauschule einen Schwerpunkt mit Inklusionskindern.