Was ist in der Flutnacht passiert? - Ein Protokoll

Der Eifelkreis kritisiert die Meldekette: Im Krisenstab seien keine Warnungen anderer Behörden eingegangen, so der erste Beigeordnete Rudolf Rinnen (Freie Wähler). Und während der Kreis Ahrweiler in der Hochwassernacht keine Warnmeldungen an ein spezielles Meldesystem des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geschickt hat, haperte es auch in Trier an der Meldekette: Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat deswegen angekündigt, das landesweite Formular zu überarbeiten, über das Einsatzleiter im Katastrophenfall Warnungen an die Bevölkerung über die Medien in Auftrag geben.

Am 10. August berichtete der SWR, dass in der Hochwassernacht auch wegen dieses Formulars etwa alle Warnmeldungen der Leitstelle Trier ins Leere gelaufen waren. Das Problem in der Hochwassernacht hier: Die Meldesysteme waren nicht optimal aufeinander abgestimmt. So trug der Einsatzleiter in einem Formular ein, dass über regionale Medien gewarnt werden soll. Doch im Bundesweiten Warnsystem war etwa der SWR nicht als Regionalmedium eingeordnet und erhielt deshalb keine Meldung. Auf der Leitstelle hätte dafür ein zusätzliches Feld "landesweite Medien" ausgewählt sein müssen - was nicht der Fall war.

Dieses erste Meldeformular werde aktuell angepasst, so das Innenministerium. Und alle Leitstellen in Rheinland-Pfalz seien bis dahin angewiesen, im bundesweiten System pauschal beide möglichen Felder, nämlich die Kategorien regionale Medien und landesweite Medien,anzuwählen.