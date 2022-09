Anna-Lara Weidinger

Seit 2020 bin ich Multimedia-Redakteurin bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Zum Journalismus kam ich auf Umwegen: Nach meinem Studium in Frankfurt am Main und Buenos Aires habe ich zunächst im Bereich Webdesign, in der Produktion eines Filmfestivals und als Flugbegleiterin gearbeitet. Das Volontariat mit Online-Schwerpunkt beim SWR brachte dann einige meiner Interessen zusammen - fremde Lebenswelten und spannende Geschichten kennenlernen, schreiben und online gestalten. Stationen absolvierte ich unter anderem bei ARD Online, SWR Online, im ARD-Hauptstadtstudio Berlin und bei Report Mainz.

Was mich motiviert ...

... ist vor allem Neugier. Am Schönsten an meiner Tätigkeit finde ich, dass ich dabei viel darüber lernen kann, wie andere Menschen die Welt und die Gesellschaft sehen. Bei meiner Arbeit als Autorin interessiert mich deshalb vor allem, was andere umtreibt, worauf ich wahrscheinlich gar nicht kommen würde und was ich daraus lernen und weitertransportieren kann. Dazu passend gehört zu meinen Kernaufgaben in der Redaktion außerdem, herauszufinden, welche Themen die Nutzer:innen von SWR Aktuell im Netz besonders interessiert.

Besonderes gerne beschäftige ich mich mit ...

... Zeitgeschichte, Feminismus und gesundheitspolitischen Themen - und, wenn es sich im nachrichtlichen Alltag ergibt, Technik und Science Fiction.

Journalistisch geprägt hat mich ...

... grundsätzlich jede Situation, in der ich ein bisschen ins kalte Wasser springen musste ;) Und: Obwohl die Corona-Pandemie wenige Monate nach meinem Start in der Redaktion schnell zum alles beherrschenden Begriff wurde, habe ich auch davon abseits Themen für mich entdecken können, die mich - manchmal überraschend - begeistert haben. Herausfordernd war für mich persönlich die Berichterstattung zur Amokfahrt in Trier und zur Flutkatastrophe im Ahrtal.