U-Ausschuss: Welche Rolle spielte Treibgut bei der Ahr-Flut?

Der Untersuchungsausschuss des Landtags befasst sich heute damit, welche Auswirkungen Treibgut bei der Flutkatastrophe hatte. Durch angeschwemmte Bäume und andere Gegenstände hatte sich Wasser etwa an Ahr-Brücken aufgestaut.

Die Ahr-Flut am 14./15. Juli 2021 hat im Grunde alles mitgerissen, was sich damals im Weg befand: Gastanks, Autos, Wohnwagen, ganze Häuser und jede Menge umgestürzte Bäume - so genanntes Totholz. Das führte unter anderem dazu, dass Treibgut an Brücken hängenblieb und sich dort sammelte - in der Fachsprache wird das Verklausung genannt. Dadurch staute sich das Wasser an den Ahr-Brücken zum Teil extrem, was wiederum Sturzfluten zur Folge hatte.

Lag zu viel Totholz an der Ahr herum?

Die Ausschuss-Mitlieder wollen heute unter anderem erfahren, wie vor der Flutkatastrophe die so genannte Gewässerunterhaltung entlang der Ahr und ihrer Nebenflüsse betrieben wurde. Dabei geht es darum sicherzustellen, dass Flüsse ungestört fließen können, indem beispielsweise Totholz am und im Wasser entfernt wird. Als Obere Wasserbehörde ist dafür im nördlichen Rheinland-Pfalz die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord zuständig. Mehrere Mitarbeiter der Landesbehörde sollen dazu als Zeugen im Ausschuss befragt werden.

Flutnacht: Hatten die SGD Nord und die Einsatzleitung in Ahrweiler Kontakt?

Zu den Aufgaben der SGD Nord gehört auch die Hochwasservorsorge. Deshalb geht es im U-Ausschuss auch darum, wie die Behörde die Katastrophenschützer in den Landkreisen Ahrweiler und Trier-Saarburg sowie der Stadt Trier im Vorfeld der Flut beraten hat. Auch Vertreter der Kommunen sollen dazu Auskunft geben. Geklärt werden soll in der Ausschusssitzung zudem, ob und welche Kontakte es zwischen der SGD und der Technischen Einsatzleitung des Kreises Ahrweiler am 14. und 15. Juli 2021 gab.

Umweltstaatssekretär Manz muss zum zweiten Mal Rede und Antwort stehen

Zum zweiten Mal ist Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) als Zeuge in den Flut-Untersuchungsausschuss geladen. Das Umweltministerium ist auch für den Hochwasserschutz im Land zuständig. Manz wird wohl ebenfalls zu Verklausungen befragt werden, etwa ob er über deren Ausmaß in der Flutnacht informiert war. Anlass für die zweite Befragung des Grünen-Politikers ist aber seine erste Aussage im März dieses Jahres. Damals berichtete Manz, er habe am Flutabend um 22.24 Uhr im Lagezentrum des Innenministeriums angerufen.

Manz und Mitarbeiter des Innenministeriums mit widersprüchlichen Aussagen

Als Anlass für seinen Anruf nannte er einen Bericht über vorbeischwimmende Autos, überflutete erste Stockwerke und einen geschätzten Wasserstand von circa sechs Metern der damaligen Bürgermeisterin von Altenahr, Cornelia Weigand. Manz appellierte nach eigenen Angaben an das Lagezentrum, alle möglichen Kräfte zu mobilisieren, unter anderem die Bundeswehr, weil an der Ahr Menschen gerettet werden müssten und das Wasser bis zum ersten Stock der Häuser stehe.

Den Anruf im Lagezentrum nahm damals Markus Brugger entgegen. Dieser wiederum sagte im Untersuchungsausschuss aus: "Kann mich nicht erinnern, dass ich aufgrund dieses Anrufes von Manz etwas veranlasst hätte." Er könne auch nicht bestätigen, dass von dem Anruf ein dringender Appell ausgegangen sei. Die Ausschussmitglieder wollen heute versuchen, diesen Widerspruch aufzuklären.

Freie Wähler fordern Rücktritt des Umweltstaatssekretärs

Die Freien Wähler im Landtag fordern, dass Manz als Umweltstaatssekretär zurücktritt. Er habe unter anderem wichtige Einschätzungen zur Lage aus dem Landesamt für Umwelt in der Flutnacht nicht zielgerichtet weitergegeben.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.