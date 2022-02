Bundesamt für Bevölkerungsschutz soll Auskunft über Warnsysteme geben

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) steht im Mittelpunkt der heutigen Sitzung des Flut-Untersuchungsausschusses. Die Behörde ist unter anderem für Warnsysteme zuständig.

Die Bundesbehörde musste nach der Flutkatastrophe viel Kritik einstecken. Für Unverständnis sorgte vor allem BBK-Präsident Armin Schuster, der auch als Zeuge geladen ist. Der behauptete zunächst: Das Warnsystem der Behörde habe in jedem einzelnen Fall funktioniert. 150 Warnmeldungen seien rausgeschickt worden, etwa an Fernseh- und Radiostationen sowie an die Warnapps NINA und Katwarn. Nicht die Warninfrastruktur sei das Problem gewesen, sondern die Frage, wie sensibel Behörden, aber auch die Bevölkerung in den Flutgebieten auf die Warnungen reagiert hätten.

Bevölkerungsschutz-Behörde räumt Fehler ein

Erst später gab Schuster zu, dass die Warnungen vor Überschwemmungen nicht optimal gelaufen seien. Im besonders schlimm betroffenen Landkreis Ahrweiler etwa gab es keine einzige Warnmeldung über die NINA-App, vor oder während der Flut. Unter anderem wegen fehlender oder in der Flutnacht zerstörter Sirenenanlagen und dem Ausfall von Mobilfunknetzen kamen viele Warnungen nicht bei den Betroffenen an.

Schuster, der heute neben weiteren BBK-Mitarbeitern vom Ausschuss befragt wird, hat angekündigt, das Warnsystem verbessern zu wollen. Wie genau das geschehen soll, aber vor allem, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor und während der Flutnacht agiert hat - dazu werden die Ausschussmitglieder viele Fragen haben.

Wetterexperten: "Ausmaß der Katastrophe war absehbar"

Verschiedene Metereologen hatten bei ihren Befragungen vor dem Untersuchungsausschuss deutlich gemacht, dass ihrer Einschätzung nach am 14. Juli noch genug Zeit gewesen wäre, die betroffenen Regionen im Ahrtal rechtzeitig zu evakuieren. Den zuständigen Behörden hätte zudem das Ausmaß der bevorstehenden Flutkatastrophe aufgrund der vorliegenden Warnungen rechtzeitig klar sein müssen.

Der Untersuchungsausschuss will die Ereignisse der Flutnacht im Juli möglichst detailgenau nachzeichnen. Warum sind die Menschen im Ahrtal nicht rechtzeitig vor der Flut gewarnt worden? Hätten die vielen Todesfälle verhindert werden können? Die Flutkatastrophe hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.