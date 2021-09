per Mail teilen

Unvorstellbare Regenmengen haben am 14. und 15. Juli 2021 zur größten Naturkatastrophe in der Geschichte von Rheinland-Pfalz geführt. Auf unserer Karte zeigen wir die betroffenen Orte.

Klicken Sie in der Karte auf die einzelnen Gemeinden. Erfahren Sie, was dort in der Flutnacht passiert ist und wie die aktuelle Lage vor Ort ist.

Bei Gemeinden, zu denen wir besonders viele Informationen, Bilder und Videos haben, haben wir sie gesammelt. Die Links dazu finden Sie direkt in der Karte oder weiter unten auf dieser Seite.

Ihre Mitwirkung ist gefragt!

Unsere Karte ist nicht abgeschlossen! Wir wollen die betroffenen Orte auch in Zukunft weiter begleiten. Fehlt Ihr Ort? Oder hat sich der Stand inzwischen geändert? Sie haben Fotos oder Videos aus der Flutnacht oder vom Wiederaufbau? Bitte melden Sie sich bei uns!

Ihr Kontakt zu uns Für unsere Hochwasser-Karte erreichen Sie uns per E-Mail unter hochwasser-swraktuell@swr.de. Sie können auch die Kommentarfunktion hier auf der Seite nutzen.

Sammlungen mit weiteren Informationen, Videos und Bildern aus betroffenen Orten finden Sie hier:

Raum Trier:

Irrel

Kordel

Metzdorf

Trier-Ehrang



Ahrtal:

Ahrbrück

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Insul

Mayschoß

Rech

Sinzig

Schuld