In Dernau hat die Flut schwere Schäden hinterlassen. In dem 1.700-Einwohner-Dorf kamen mehrere Menschen ums Leben, der Großteil der Häuser wurde beschädigt.

Der kleine Weinort im Ahrtal wurde von der Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 schwer getroffen. Nach Angaben des Tourismusvereins sind rund 90 Prozent der Bürger des 1.800-Einwohner-Ortes von den Schäden des Hochwassers betroffen. Dazu kommen massive Schäden an der Infrastruktur. So wurde zum Beispiel die Brücke über die Ahr zerstört.

Die Behelfsbrücke in Dernau (Vordergrund). Dahinter sind die zerstörte Brücke und eine Panzerschnellbrücke zu sehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

So ist die Lage heute (Stand: 20.8.2021):

Mitte August wurde vom THW eine Behelfsbrücke errichtet, die nun wieder beide Flussufer verbindet.

Kindergarten und Grundschule können seit der Flut nicht genutzt werden, auch die Gemeindeverwaltung arbeitet aus provisorischen Räumen.

Außerdem soll in dem Weinort nach Angaben der Ortsgemeinde ein Materiallager entstehen. Derzeit stehen in Dernau acht Hochseecontainer, die vorerst als Sammelstelle etwa für Bautrockner oder Materialien für Elektroinstallationen dienen.

