Flutkatastrophe 2021: Mayschoß (Kreis Ahrweiler)

Der Ort Mayschoß wurde schwer von der Flut getroffen. Viele Gebäude wurden zerstört oder beschädigt. Auch die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr ist betroffen.

Nach Angaben der Gemeinde wurden in Mayschoß von etwa 351 Gebäuden rund 158 beschädigt oder vollständig zerstört. Die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, die nach eigenen Angaben die älteste Winzergenossenschaft der Welt ist, wurde geflutet.

Die Schäden in Mayschoß sind massiv. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler

So ist die Lage (Stand: 1.9.2021):

Aktuell laufen die Aufräumarbeiten. Ein Großteil der Häuser sei inzwischen wieder an das Strom- und Wassernetz angeschlossen worden. Laut Gemeinde müssen etwa 20 Gebäude abgerissen werden. Außerdem müssen die Verkehrsanbindungen wiederhergestellt werden.

Nach Angaben des Krisenstabs Mayschoß müssen noch immer Häuser entkernt werden, was für große Mengen Bauschutt sorgt. Die Infrastruktur ist nur provisorisch wiederhergestellt. So verfügt die Gemeinde zwar über Wasser, dieses muss jedoch vor der Nutzung abgekocht werden.

Nahezu alle Bereiche im Ort werden aktuell nur durch Aggregate und Netzersatzanlagen mit Strom versorgt. Die Aggregate müssen zudem täglich betankt werden. Die Verkehrsanbindungen wurden notdürftig verfüllt, um die Anlieferung von Hilfsgütern und Baumaterial sicherzustellen. Weiter teilt der Stab mit, dass man für den Winter vor allem auf der Bundesstraße eine weitere Befestigung benötigt.

Hilfsgüter stehen in der Kirche St. Nikolaus und Rochus für Flutopfer zur Abholung bereit. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

In der Kirche St. Nikolaus und Rochus wurde ein Versorgungslager mit Kleiderspenden und Lebensmitteln, aber auch eine Notapotheke eingerichtet.

Ende August wurden in Mayschoß fünf Häuser an eine provisorische Nahwärmeanlage anschlossen. In einem Container steht eine Ölheizung, die Wasser erhitzt, das über Rohre in fünf Häuser geleitet wird, deren Heizungen bei der Flutwelle zerstört worden sind. Bald soll ein zweiter Container aufgestellt werden.

Helfer beseitigen nach der Hochwasserkatastrophe die Schlammreste in den Häusern von Mayschoß. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

