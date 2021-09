Flutkatastrophe 2021: Altenahr (Kreis Ahrweiler)

Die Ortsgemeinde mit ihren vier Ortsteilen Altenahr, Altenburg, Kreuzberg und Reimerzhoven wurde von der Flut schwer getroffen. 80 Prozent der Häuser sind beschädigt.

Nach Angaben des Bürgermeisters Rüdiger Fuhrmann sind das rund 480 der 670 Häuser im Ort. Die komplette Infrastruktur wurde zerstört. In Reimerzhoven haben die Wassermassen hinter dem Straßentunnel ein großes Loch gerissen. Der Ortsteil ist aktuell nur über Mayschoß zu erreichen, die Straßenverbindung nach Altenahr wurde getrennt.

Die Bundesstraße, die durch das Ahrtal führt, ist hinter einem Tunnel durch die Flut weggerissen worden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

Die Verbandsgemeinde Altenahr hatte am 4. August in einer Pressekonferenz mit allen Ortsbürgermeistern eine erste Schadensbilanz aufgestellt. Verbandsbürgermeisterin Cornelia Weigand (parteilos) sprach von mindestens 100 Millionen Euro Schäden nur an den Gemeindestraßen. Von 68 Brücken seien 19 komplett zerstört und 13 beschädigt, 36 müssten noch überprüft werden. In manchen Gemeinden seien nahezu alle Häuser beschädigt. Drei von fünf Schulen der Verbandsgemeinde sind laut Weigand nicht mehr nutzbar. Insgesamt seien bis dahin 200.000 Tonnen Müll entsorgt worden - die Kosten hierfür lägen bei etwa 55 Millionen Euro, den Bauschutt nicht eingerechnet.

So ist die Lage (Stand 1.9.2021):

Der Friedhof in Altenahr stand circa sieben Meter unter Wasser. Die Bundeswehr hat dort erste Aufräumarbeiten bereits abgeschlossen. Mehrere Sportanlagen wie die Tennisplätze in Altenahr und die Fußballanlage in Kreuzberg wurden zerstört. Auch die Realschule plus und die Grundschule in Altenburg sind betroffen - die Turnhalle an der Realschule muss abgerissen werden. In Kreuzberg sind das Gemeindehaus und das Feuerwehrhaus zerstört worden.

Die Aufräumarbeiten sind laut Bürgermeister innerorts schon fast abgeschlossen. Die Wasser- und Stromversorgung wurde fast überall wiederhergestellt; nur in Reimerzhoven gibt es noch kein Strom und Wasser. Am Ahrufer und im Naturschutzgebiet Langfischtalschleife muss noch geräumt werden.

Eine verlassene Regionalbahn steht kurz vor dem Bahnhof von Kreuzberg im Ahrtal. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Frey

