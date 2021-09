Flutkatastrophe 2021: Rech (Kreis Ahrweiler)

Das kleine Weindorf Rech ist durch die Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli massiv getroffen worden. Zahlreiche Häuser wurden zerstört.

Die Wassermassen waren so stark, dass ganze Gebäude von den Wassermassen mitgerissen wurden, mehrere weitere müssen abgerissen werden. Auch die historische Nepomukbrücke überstand das Hochwasser nicht (Foto oben). Dazu kommen weitere massive Schäden an der Infrastruktur, zum Beispiel an den Straßen. Auch die Winzer des Weindorfes wurden schwer getroffen, Weinberge an der Ahr wurden zerstört, dazu kommen die Schäden in den Weingütern.

Hier geht es zurück zur Hochwasser-Karte.

Einsatzkräfte der Bundeswehr bauen eine Behelfsbrücke über die Ahr im Weinort Rech im Landkreis Ahrweiler. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Ira Schaible

So ist die Lage (Stand 31.8.2021)

Seit Mitte August sind die Haushalte hier weitgehend wieder störungsfrei mit Strom versorgt. Die Bundeswehr unterstützt weiter bei den Aufräumarbeiten. Inzwischen steht im Ort eines Behelfsbrücke. Dennoch gestaltet es sich nach Angaben der Gemeinde weiterhin schwer, alle Bereiche der Ortschaft zu erreichen. Auch die Hauptstraße Rechs müsse neu asphaltiert werden, da diese teilweise zerstört wurde. Weiterhin ist die Gemeinde nur durch Brauchwasser versorgt, welches vor der Nutzung abgekocht werden muss.

Melden Sie sich! Schicken Sie uns Ihre Informationen, Bilder oder Videos aus Ihrem Ort. Nutzen Sie dafür die Kommentarfunktion oder schreiben Sie uns eine E-Mail an hochwasser-swraktuell@swr.de.

Eindrücke aus Rech:

26.08.2021

25.08.2021

22.07.2021

20.07.2021

20.07.2021

19.07.2021