Flutkatastrophe: War die Extremwetterlage vorhersehbar?

Ein halbes Jahr nach dem Hochwasser mit 135 Toten hört der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags am Freitag mehrere Sachverständige. Unter anderem werden der Meteorologe Sven Plöger und der Unternehmer Jörg Kachelmann erwartet.

Die beiden Wetterexperten und ihre Kolleg*innen sollen in der ganztägigen Sitzung ihre Einschätzung zur Katastrophe vom Juli des vergangenen Jahres abgeben und von den U-Ausschussmitgliedern befragt werden. Es soll geklärt werden, ob die extreme Wetterlage zum Zeitpunkt der Flut vorhersehbar war und wie es zu einer derartigen Zerstörung kommen konnte - mit mehr als 130 Toten und hunderten Verletzten in Rheinland-Pfalz. In diesem Zusammenhang soll auch über die Rolle des Klimawandels und der geografischen Gegebenheiten gesprochen werden.

Vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags von Nordrhein-Westfalen, das in Teilen auch von der Flut betroffen ist, hatte der Experte Kachelmann gesagt, schon Tage vor der Katastrophe habe sich ein extremes Wetterereignis abgezeichnet. Eine britische Hydrologie-Professorin, die das europäische Hochwasser Warnsystem EFAS mitentwickelt hat, sagte im gleichen Ausschuss in Düsseldorf, EFAS habe einige Tage vor der Katastrophe einen ersten Hinweis auf ein mögliches Extremereignis gegeben. Auch diese Expertin ist zur Befragung am Freitag eingeladen - per Videoschalte.

Außerdem erwarten die Ausschuss-Mitglieder den Meteorologen Bernhard Mühr, die Wissenschaftler Rüdiger Glaser, Professor für Physische Geographie von der Uni Freiburg, und Jürgen Herget, Professor für Geomorphologie (Erdoberfläche) an der Bonner Universität. Auch Privatdozent Jörg Dietrich vom Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft der Universität Hannover und Heye Bogena vom Institut für Bio- und Geowissenschaften Agrosphäre am Forschungszentrum Jülich sollen befragt werden.

Fachleute schickten vorab Gutachten an Ausschussmitglieder

Aus Rheinland-Pfalz werden Professor Lothar Kirschbauer vom Studiengang Umwelt-, Wasser- und Infrastrukturmanagement der Hochschule Koblenz sowie der Leiter des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft, Ulrich Matthes ihre Einschätzungen zur Flutkatastrophe abgeben. Der Meteorologe Karsten Schwanke wird zu einem späteren Termin vor den Untersuchungsausschuss erwartet.

Für jeden der Experten hat der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags eine Stunde angesetzt. Alle Fachleute haben ein Gutachten an die Ausschussmitglieder geschickt und sollen ihre zentralen Punkte in 15 Minuten vorstellen. Danach ist jeweils eine dreiviertel Stunde für die Befragung vorgesehen. Mit einem Ende der Sitzung, die wegen der Corona-Pandemie im Plenarsaal des Landtags stattfindet, wird erst am späten Abend gerechnet.