Experte: Landesamt hat spät vor Ahr-Hochwasser gewarnt

Das Landesamt für Umwelt hat nach Ansicht eines Gutachters am Tag der Ahr-Flut erst spät und nicht ausreichend gewarnt. Im Untersuchungsausschuss des Landtags stellte der Hydrologe sein Gutachten vor.

Laut Thomas Roggenkamp passten die Warnungen, die das Landesamt für Umwelt am Nachmittag des 14. Juli 2021 herausgab, nicht zu den Pegelprognosen. Die Prognosen seien relativ spät gekommen und hätten dann noch das Ausmaß des Hochwassers unterschätzt, sagte Roggenkamp. Die höchste Warnstufe habe das Landesamt erst um 17:17 Uhr herausgegeben.

Schon einige Stunden früher habe die Prognose für den Pegel Altenahr aber bei fünf Metern gelegen und damit bereits um 1,30 Meter über dem Pegel von 2016. Damals gab es das sogenannte Jahrhunderthochwasser im Ahrtal.

"Für solche Flutereignisse fehlen entsprechende Warn-Kategorien"

Ein weiterer Hydrologe hatte zuvor im U-Ausschuss erklärt, für Hochwasser gebe es in Deutschland keine Katastrophen-Warnungen. "Für solche Ereignisse wie das 2021-Ereignis fehlen uns in Deutschland eigentlich entsprechende Warn-Kategorien", sagte der Direktor des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen Hochschule Aachen, Holger Schüttrumpf.

Der Sachverständige Schüttrumpf äußerte sich auch zu den Fotos, die ein Polizeihubschrauber in der Flutnacht aufgenommen hatte. Seinen Angaben zufolge sind darauf hohe Strömungsgeschwindigkeiten der Ahr zu erkennen, aufgrund der Farbe und Schlieren, die das Wasser gebildet habe. Diese Fotos lagen in der Flutnacht auch Innenminister Roger Lewentz (SPD) vor. Lewentz gibt an, er habe in der Nacht keine Hinweise auf die Flutkatastrophe gehabt.

Hydrologe: Flutvideos zeigen hohe Fließgeschwindigkeit der Ahr

Der Polizeihubschrauber hatte damals auch Videos aufgenommen. Diese Aufnahmen lagen Lewentz nach eigenen Angaben in der Flutnacht dagegen nicht vor. Nach Aussage des Hydrologen Schüttrumpf zeigen die Videos extrem hohe Fließ-Geschwindigkeiten der Ahr an bestimmten Stellen sowie extrem hohe Wasserstände, Wellenbildungen und überströmte Brücken. Es handele sich um Effekte, die man sofort erkenne, so der Experte. Lewentz hatte zuletzt am Mittwoch gesagt, die Videos zeigten keine Hinweise auf das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe.

Umweltstaatssekretär Manz muss sich zu Flut-Warnungen äußern

Gegen Abend wird auch Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) zu dem hydrologischen Gutachten befragt. Das Gutachten zeige, "dass das Land zu spät gewarnt hat", so CDU-Obmann Dirk Herber. "Für dieses Organisationsversagen trägt Staatssekretär Manz persönlich Verantwortung." Das für Hochwassermeldungen zuständige Landesamt für Umwelt (LfU) ist dem Umweltministerium unterstellt.

Auch die ehemalige LfU-Präsidentin Sabine Riewenherm soll heute erneut vernommen werden. Sie hatte am frühen Abend des 14. Juli unter anderem in einer Mail vor einer sich anbahnenden Katastrophe gewarnt. Bei ihrer ersten Vernehmung im U-Ausschuss hatte Riewenherm erklärt, dass sie das Umweltministerium damals darüber informiert habe, dass sich die Lage an der Ahr extrem zuspitze. "Wir hatten die höchste Warnstufe ausgerufen und sehr, sehr hohe Pegelprognosen. Das fand ich schon sehr alarmierend", so Riewenherm.

CDU und Freie Wähler fordern Rücktritt von Manz

Die Oppositionsfraktionen von CDU und Freien Wählern fordern den Rücktritt von Staatssekretär Manz. Die AfD will ihn zunächst dazu hören und befragen, wie er damals mit den vorliegenden Informationen umgegangen ist. Das Umweltministerium hatte die Kritik an Manz zuletzt zurückgewiesen. Der Vorwurf der Untätigkeit sei vollkommen falsch. Alle relevanten Hochwasser-Warnungen hätten den zuständigen Katastrophenschutzbehörden am 14. Juli rechtzeitig vorgelegen, hieß es. Anne Spiegel (Grüne), die damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin und Vorgesetzte von Manz, war in der Folge der Aufarbeitung der Flutkatastrophe im April als Bundesfamilienministerin zurückgetreten.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.