U-Ausschuss Flut - Innenminister Lewentz muss heute erneut aussagen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz muss heute zum zweiten Mal im U-Ausschuss Flutkatastrophe aussagen. Die Opposition im Landtag wirft ihm Führungsversagen in der Flutnacht vor.

Nach Auffassung der CDU hat der SPD-Politiker bisher verschleiert, was er im vergangenen Sommer wann über die Flut mit mindestens 135 Toten wusste. Zudem hätte Roger Lewentz nach Ansicht der CDU in der Katastrophe "das Lagezentrum aufsuchen und Führung zeigen müssen". Wenn Lewentz die Vorwürfe im Untersuchungsausschuss nicht entkräften könne, müsse er zurücktreten, fordert CDU-Landes- und Fraktionschef Christian Baldauf.

Bei der Befragung des Innenministers "wird es darum gehen, herauszufinden, ob er wirklich erst am Tag nach der Flut von der Katastrophe wusste, wie er in seiner ersten Vernehmung behauptet hat", sagte CDU-Obmann Dirk Herber. "Oder ob ihm die katastrophale Lage nicht doch bereits am Flutabend bekannt war." Lewentz hatte stets betont, dass es damals keine "belastbaren Lagebilder" gegeben habe.

Aufgrund verschiedener Zeugenaussagen geht die CDU-Fraktion davon aus, dass dem Innenminister am Flutabend ausreichend Hinweise auf die sich anbahnende Katastrophe hätten vorliegen müssen. "Warum die Brisanz dieser Informationen auf Ebene der ADD und des Ministeriums nicht erkannt wurde, ist für uns unerklärlich", heißt es von der CDU.

Auch ADD-Chef Linnertz zum zweiten Mal geladen

Vor Lewentz wird der Chef der für den Katastrophenschutz zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, zum zweiten Mal befragt. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Behörde nicht die Einsatzleitung für die Lage hätte übernehmen müssen.

Die oppositionellen Freien Wähler kritisieren, die einberufene Koordinierungsstelle der ADD habe nicht ordnungsgemäß funktioniert. Zudem habe der vorgeschriebene Führungsstab gefehlt. Wenn Linnertz dies nicht erklären könne, werde er die politische Verantwortung übernehmen und zurücktreten müssen, fordert Obmann Stephan Wefelscheid.

ADD-Mitarbeiter: Kein Bild vom Ausmaß der Katastrophe

Am Donnerstag hatten mehrere Beschäftigte der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) im Ausschuss erklärt, sie hätten in der Flutnacht kein Bild vom Ausmaß der Katastrophe im Ahrtal gehabt. Erst am Abend des nächsten Tages sei ihm klar gewesen, dass es ein "katastrophales Ereignis" im Ahrtal gegeben habe, berichtete der Leiter der ADD-Koordinierungsstelle, Fabian Schicker. Das gesamte Ausmaß der Katastrophe sei ihm erst Stück für Stück über mehrere Tage klar geworden.

Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal waren 134 Menschen ums Leben gekommen. Der Untersuchungsausschuss soll unter anderem mögliche politische Versäumnisse klären.