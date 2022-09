ADD-Mitarbeiter hatten in Flutnacht offenbar kein Bild von der Lage

Die für Katastrophenschutz zuständige ADD hat nach Angaben von Mitarbeitern in der Flutnacht keinen Überblick über die Lage gehabt. Entsprechend äußerten sie sich als Zeugen im Untersuchungsausschuss des Landtags.

Mehrere Mitarbeiter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) berichteten, wie sie in der Flutnacht vergeblich versuchten, Hubschrauber für Menschen in größter Not zu organisieren und sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Das Ausmaß der Katastrophe sei ihnen dabei in der Koordinierungsstelle der ADD aber nicht bewusst gewesen.

Sachbearbeiter Thomas Friedrich sagte, ihm sei erst am Mittag nach der Flutnacht aus den Nachrichten klar geworden, dass die Lage im Kreis Ahrweiler eskaliert war. Er berichtete, dass er vor allem damit befasst gewesen sei, Hubschrauber zu organisieren, die der Kreis Ahrweiler angefordert hatte. Laut Friedrich waren aber wegen der Wetterlage keine zu bekommen.

Sein Kollege Christian Sauer aus der Koordinierungsstelle berichtete, er sei damals dafür zuständig gewesen, ein Lagebild zu erstellen. Es sei aber schwierig gewesen, an Informationen zu kommen. Den ersten Lagebericht der ADD habe es am 15. Juli um 3:15 Uhr gegeben. Rund sieben Stunden vorher hatte der Kreis Vulkaneifel bereits den Katastrophenfall ausgerufen.

"Kann nicht sagen, wann welche Meldungen reingekommen sind"

Der Lagericht habe unter anderem folgende Meldungen aus dem Kreis Ahrweiler enthalten: "Menschen müssen von Dächern gerettet werden. Häuser sind weggeschwemmt worden. Menschen würden vermisst. In Schuld sind erste Häuser eingestürzt. In Häusern hat es Brände und Explosionen gegeben."

Sauer erklärte, er könne aber nicht sagen, wann diese Meldungen im einzelnen bei der ADD angekommen seien. Das Ausmaß der Katastrophe sei ihm erst am 15. oder 16. Juli bewusst geworden.

ADD-Referent Bernd Dochow sagte, er habe damals mit einer Lage gerechnet, "die mehrere Landkreise betrifft, aber als händelbare Flächenlage". Auch Daniela Schmitt, die am Tag der Flut Rufbereitschaft bei der ADD hatte, sah "keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Lage so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat".

ADD-Mitarbeiter: Frage der Einsatzleitung war kein Thema

In der Nacht sei es kein Thema in der Koordinierungsstelle gewesen, dass die ADD die Einsatzleitung vom Kreis Ahrweiler übernimmt. Es hätten keine Informationen vorgelegen, die solche Überlegungen erforderlich gemacht hätten, erklärten mehrere Mitglieder der Koordinierungsstelle.

Nach wie vor steht die Frage im Raum, ob die ADD in der Flutnacht die Einsatzleitung von den Kommunen hätte übernehmen müssen. Zwei Gutachter kamen zu dem Schluss, dass die ADD dies hätte tun können beziehungsweise sogar müssen.

ADD-Präsident hat Übernahme der Einsatzleitung gar nicht geprüft

ADD-Präsident Thomas Linnertz (SPD) hatte bei seiner ersten Befragung im Untersuchungsausschuss im April erklärt: Er habe in der Flutnacht keine Hinweise darauf gehabt, dass die Einsatzleitung im Kreis Ahrweiler überfordert gewesen sei. Zudem sagte Linnertz: Die Frage, die Einsatzleitung von Landesseite zu übernehmen, habe sich ihm gar nicht gestellt. Linnertz wird morgen erneut als Zeuge befragt.

CDU und Freie Wähler sehen Versäumnisse bei ADD

Die Oppositionsfraktionen von CDU und Freien Wählern werfen der ADD nach der Vernehmung der Mitarbeiter aus der Koordinierungsstelle Versäumnisse und Fehleinschätzungen vor. "Faktisch haben wir heute den Eindruck gewonnen, dass die ADD auf Katastrophen im Land nicht ordnungsgemäß vorbereitet ist", sagte CDU-Obmann Dirk Herber.

"Weder die Koordinierungsstelle hat ordnungsgemäß funktioniert noch gab es in der Flutnacht einen Führungsstab der ADD", beklagte Stephan Wefelscheid, der Obmann der Freien Wähler. Wenn Linnertz das Fehlen des Führungsstabes nicht nachvollziehbar erklären könne, "wird er die politische Verantwortung übernehmen und zurücktreten müssen", so Wefelscheid. Linnertz wird morgen erneut vom Ausschuss befragt.

Der SPD-Obmann Nico Steinbach wertet die Zeugenaussagen der ADD-Beschäftigten anders. Ihnen sei es trotz intensiver Bemühungen nicht möglich gewesen, "ein umfassendes und realistisches Lagebild zu erhalten".

Lewentz wird am Freitag zu seinem Lagebild befragt

Nach den Beschäftigten der ADD sind am Freitag zwei Mitarbeiter des Innenministeriums als Zeugen an der Reihe. Sie hatten damals die Aufgabe, aus den Informationen der ADD eine Art Lagebild für Innenminister Roger Lewentz (SPD) zu erarbeiten. Zum Abschluss der beiden Tage wird der Minister selbst befragt.

Minister Lewentz fehlten "belastbare Lagebilder"

Bei der Befragung des Innenministers "wird es darum gehen, herauszufinden, ob er wirklich erst am Tag nach der Flut von der Katastrophe wusste, wie er in seiner ersten Vernehmung behauptet hat", sagte CDU-Obmann Herber. "Oder ob ihm die katastrophale Lage nicht doch bereits am Flutabend bekannt war." Lewentz hatte stets betont, dass es damals keine "belastbaren Lagebilder" gegeben habe. Er sei am 14. Juli von einem starken Hochwasser ausgegangen, "eine Flutwelle ist nicht erkennbar gewesen", so Lewentz.

Aufgrund verschiedener Zeugenaussagen geht die CDU-Fraktion davon aus, dass dem Innenminister am Flutabend ausreichend Hinweise auf die sich anbahnende Katastrophe hätten vorliegen müssen. "Warum die Brisanz dieser Informationen auf Ebene der ADD und des Ministeriums nicht erkannt wurde, ist für uns unerklärlich", heißt es von der CDU.

Nico Steinbach, sagte dem SWR, die Opposition klammere sich an die Hoffnung, noch etwas zu finden. Man erwarte aber keine neuen Erkenntnisse von der Befragung des Innenministers.

Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal waren 134 Menschen ums Leben gekommen. Der Untersuchungsausschuss soll unter anderem mögliche politische Versäumnisse klären.