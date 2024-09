Einbrecher stehlen 35.000 Euro: Sportverein aus Landau kämpft um Existenz

Dem SV Dammheim aus Landau sind rund 35.000 Euro gestohlen worden. Der Sportverein steht nun nach eigenen Angaben ziemlich blank da. Der Verein hofft auf Sponsoren und Spenden.

In das Clubhaus des Sportvereins ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Dabei nahmen Unbekannte zwei Tresore mit, die mit 35.000 Euro prall gefüllt waren. Die Geldspeicher enthielten die Einnahmen der vergangenen Monate aus dem Clubhaus in Dammheim, einem dörflichen 1.000-Einwohner-Ortsteil der Stadt Landau. In den Tresoren lagen außerdem die Einnahmen von der Dammheimer Kerwe im August.

7.000 Euro gehören anderen Vereinen in Dammheim

Das viele Geld gehörte nicht nur dem SV Dammheim, sondern rund 7.000 Euro davon waren von anderen Vereinen des Ortes aufbewahrt worden, so der Vereinsvorsitzende Jochen Wiss dem SWR. Diese Summe soll den anderen Vereinen trotz des Diebstahls nächste Woche ausgezahlt werden. Das war ursprünglich geplant. Der Vereinsvorsitzende klagte, dass damit allerdings auch die letzten finanziellen Reserven des SV Dammheim aufgebraucht seien. Denn es sei fraglich, dass eine Versicherung für den Schaden durch den Diebstahl aufkommt.

Sportverein hofft auf Sponsorengelder und Spenden

Ohne Geld könne der Verein die laufenden monatlichen Kosten kaum stemmen, fürchtet Wiss. Darunter sind die Honorare für die Übungsleiter im Verein. Außerdem muss der Club Pachtgebühren zahlen. Bis Ende des Jahres könne man sich aber hoffentlich "mit Sponsorengeldern und Spenden" über Wasser halten. Anfang 2025 würden dann die Mitgliedsbeiträge eingezahlt. Dann sehe es wieder besser aus, sagt Wiss. Der Sportverein Dammheim hat rund 500 Mitglieder, die Fußball oder Tischtennis spielen oder zusammen turnen.

Da waren die Zeiten für den SV Dammheim noch besser: 2016 spielte der Fernsehkomiker Guido Cantz bei einem Benefizspiel in Landau. IMAGO Jan Huebner

SV Dammheim hatte Schirmherrschaft über Kerwe

"Blöde Umstände" hätten dazu geführt, dass vier Wochen nach der Kerwe überhaupt noch so viel Bargeld in den beiden Tresoren lag, betont Wiss. Der Sportverein hat als größter Verein in Landau-Dammheim die Schirmherrschaft über die Kerwe und verwaltet auch das Geld. Nachdem der Verein alle Rechnungen bezahlt hatte, wollte er nun den Gewinn auf die Vereine aufteilen.

Vereinsvorsitzender: "Vielleicht war es auch nur ein dummer Streich"

"Wenn da Profis am Werk waren, dann ist das Geld sowieso weg", fürchtet Wiss. Trotzdem haben er und die anderen Vereinsmitglieder noch eine letzte Hoffnung: "Vielleicht war es auch nur ein dummer Streich, der aus dem Ruder gelaufen ist. Dann freuen wir uns, wenn das Geld wieder zu uns zurückfindet."