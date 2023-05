Ulrike Brandt arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel und berichten Persönliches.

Ulrike Brandt ist Multimedia-Reporterin im SWR Studio Ludwigshafen und im SWR Regionalbüro Landau. Dort ist sie im Einsatz für Online, Hörfunk und Fernsehen. Sie hat in Leipzig und Strasbourg Journalistik und Politikwissenschaft studiert. Danach folgten Stationen bei ZDF, SWR und NDR.

Heimat

In einer Kleinstadt in Thüringen aufgewachsen, dann in einigen Großstädten gelebt und nun in der Südpfalz Zuhause. Liebt jedes Jahr aufs Neue den Herbst, wenn sich die Weinberge färben, die Früchte auf den Streuobstwiesen reif sind und es im Pfälzerwald Maronen gibt.

Ihr Antrieb

Zeigen, was in der Pfalz los ist. Hinschauen bei Themen, die die Menschen etwas angehen. Über Traditionelles und Innovatives, Herzergreifendes und Witziges berichten. Als Journalistin bei einem öffentlich-rechtlichen Sender und mit dem Satz im Hinterkopf: Die Wahrheit ist immer grau und liegt irgendwo dazwischen.

Als Journalistin hatte sie einen unvergesslichen Moment mit diesen Menschen

Oft, wenn Menschen, für das, was sie machen, brennen. In ihrer Freizeit ehrenamtlich helfen und ihr Herzblut reinstecken, sei es beim Schutz eines Baches, bei der Hilfe für benachteiligte Kinder oder beim Unterstützen von Geflüchteten.