Nach Diebstahl: Große Hilfsbereitschaft für Sportverein aus Landau

Nach einem Einbruch am Wochenende fehlen dem SV Dammheim rund 35.000 Euro in der Vereinskasse. Es war unklar, wie es weitergeht. Beim Sportverein aus Landau melden sich nun Menschen, die helfen wollen.

Der Diebstahl von 35.000 Euro war ein Schock für den SV Dammheim. Noch ist nicht ganz klar, wie es für den Sportverein aus Landau weitergeht. Es drohte der finanzielle Kollaps und ein mögliches Ende des Vereins. Der Vorstand hat deshalb mehrere schlaflose Nächte hinter sich, berichtet der Vereinsvorsitzende Jochen Wiss dem SWR. Doch immerhin sieht er nun zum ersten Mal wieder Licht am Ende des Tunnels. Denn beim Verein trafen zahlreiche, spontane Hilfsangebote ein. "Es ist einfach unglaublich, mit was die Leute auf uns zugekommen sind!" Neben Sponsoren haben sich auch andere Vereine gemeldet.

SV Dammheim plant Herbstfest mit DJ

Die missliche Situation des Vereins bewegt offenbar viele in der Region. "Das ganze Dorf leidet mit", schildert Wiss. Auch ein DJ aus dem Kreis Bad Dürkheim will helfen, der auf Familien- und Vereinsfeiern in der Region auflegt. Er hatte im Radio von der Not des SV Dammheim erfahren und sich beim SWR gemeldet.

Der SWR konnte ihm den Kontakt zum Verein vermitteln. Seit Freitag laufen nun erste Gespräche, freut sich der Vereinsvorsitzende Wiss: "Wir sind natürlich unglaublich dankbar". Es werde wohl ein Herbstfest geben, vielleicht auch ein Oktoberfest in Dammheim. Dadurch sollen die nötigen Spenden zusammenkommen, damit es für den Verein doch weitergehen kann.

Unbekannte stehlen 35.000 Euro aus Clubhaus des SV Dammheim

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war in das Clubhaus des Sportvereins eingebrochen worden. Dabei stahlen unbekannte Täter 35.000 Euro. Unter den Einnahmen der vergangenen Monate waren auch rund 7.000 Euro, die anderen Vereinen gehören. Diese Einnahmen von der Dammheimer Kerwe sollen demnächst an die anderen Vereine ausgezahlt werden. Der SV Dammheim stand daher vor dem finanziellen Aus.

"Wir blicken positiv in die Zukunft"

Für Wiss ist es nach wie vor unverständlich, dass ausgerechnet ein Sportverein Zielscheibe von den unbekannten Tätern wurde. "Da geht es nicht um unser persönliches Wohl." Er denke an die Kinder, die im Verein Sport machen. "Es tut weh. Aber wir blicken positiv in die Zukunft." Der Vereinsvorsitzende gibt die Hoffnung nicht auf, dass der Verein gestärkt aus der Krise hervorgehen wird.