Hat sich die Landesregierung während der Flutkatastrophe im Juli 2021 richtig verhalten? Das ist eine der zentralen Fragen in der aktuellen Sitzung des U-Ausschusses zur Flut.

Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe kommt am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Geladen sind unter anderem zwei Gutachter, die bei der Klärung der Frage helfen sollen, ob die Regierung während der Flut richtig handelte.

Hatte Landesregierung Einsatzleitung automatisch inne?

Die Zeugen haben sich mit dem Thema Einsatzleitung befasst. Denn nach wie vor wird darüber gestritten, ob die Landesregierung automatisch für die Einsatzleitung zuständig war und diese von den Kommunen hätte übernehmen müssen. Das rheinland-pfälzische Brand- und Katastrophenschutzgesetz wird hier unterschiedlich ausgelegt.

Der Sachverständige Gerd Gräff hatte im U-Ausschuss die Haltung vertreten: "Die Übernahme der Einsatzleitung muss immer ausdrücklich erklärt werden und kann niemals automatisch erfolgen." Nach Ansicht der Opposition ist Gräff nur eingeschränkt glaubwürdig, weil er lange Zeit Referatsleiter Katastrophenschutz im Innenministerium war.

Sachverständiger hat schon in NRW ausgesagt

Jetzt wird erneut der Gutachter Bernd Grzeszick aus Heidelberg gehört. Er hatte bei seiner ersten Aussage erklärt, er sehe Indizien dafür, dass das Land automatisch zuständig gewesen sei. Grzeszick wird jetzt noch einmal zu Gräffs Einschätzung gehört.

Erstmals wird zudem der Staatsrechtler Christoph Gusy von der Universität Bielefeld sein Gutachten zu dieser Frage vorstellen. Er war auch als Sachverständiger im Untersuchungsausschuss zur Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen gehört worden. Dort hatte er unter anderem gesagt, dass das Katastrophenmanagement so lange wie möglich bei den unteren Stellen - also den Kommunen - liegen sollte. "Die unteren sind und bleiben zuständig, die oberen werden ausnahmsweise zuständig nach dem Motto: Wenn es nicht anders geht", so Gusy.

Nach der Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz hatte sich herausgestellt, dass die Technische Einsatzleitung (TEL) im Landkreis Ahrweiler in der Flutnacht überfordert war. Der damalige Landrat Jürgen Pföhler (CDU) war nach Angaben von Mitgliedern der TEL kaum erreichbar.

Journalist will frühere Aussage im U-Ausschuss klarstellen

Zum zweiten Mal als Zeuge gehört wird in der heutigen Sitzung auch der Journalist Willi Willig. Willig habe sich selbst gemeldet, um Teile seiner früheren Aussage klarzustellen, hatte der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) vor der Sommerpause angekündigt.

Bei Willigs Aussagen geht es laut Opposition um die Frage, ob Innenminister Roger Lewentz (SPD) schon früher, als er bisher gesagt hat, wusste, dass ein Haus in Schuld eingestürzt war und sich Menschen vor den Wassermassen auf Dächer geflüchtet hatten. Auch Lewentz soll in zwei Wochen erneut vom Untersuchungsausschuss befragt werden.