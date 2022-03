SMS-Protokolle belasten Anne Spiegel vor Zeugenaussage

per Mail teilen

Ex-Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) soll heute im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe aussagen. Vor wenigen Tagen waren SMS-Protokolle aus der Flutnacht aufgetaucht, die Spiegel belasten.

Ein angenehmer Termin wäre es für Bundesfamilienministerin Anne Spiegel wohl sowieso nicht geworden. Aber nun steht die ehemalige rheinland-pfälzische Umweltministerin vor ihrer Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss extrem unter Druck. Die von mehreren Medien veröffentlichten Kurznachrichten zwischen Spiegel und ihren Mitarbeitern, aus der Flutnacht und vom Morgen danach, erwecken den Eindruck, dass es Spiegel vor allem darum gegangen war, Schaden von sich und ihrem Ministerium abzuwenden. Wegen positiver Corona-Tests war zuletzt aber noch unklar, ob die Grünen-Politikerin in Mainz vor dem Ausschuss aussagen kann.

Opposition fordert von Spiegel Aufklärung im Ausschuss

Der Obmann der CDU-Landtagsfraktion im Untersuchungsausschuss, Dirk Herber, fordert von Spiegel lückenlose Aufklärung im Hinblick auf ihr Krisenmanagement in der Flutnacht. Zudem müsse die ehemalige Umweltministerin sämtliche Kontakte zum Innenministerium während der Katastrophe offenlegen. Medienberichte deuteten auf massives Fehlverhalten im rheinland-pfälzischen Umweltministerium und auf eine fatale Verkennung der Lage hin. "Immer mehr verdichtet sich der Eindruck, dass die Landesregierung in der Stunde der Not versagt hat", sagte Heber.

Bei Vertretern der Freien Wähler und der AfD im Flut-Untersuchungsausschuss stießen die Inhalte der Kurznachrichten ebenfalls auf heftige Kritik. Auch Freie Wähler und AfD werden viele Fragen an Spiegel haben, etwa wie ihr damaliges Ministerium vor und während der Flutkatastrophe gewarnt hat. Als Umweltministerin war sie auch für den Hochwassermeldedienst verantwortlich.

SPD und FDP halten sich mit Bewertung zurück

SPD und Grüne zeigten sich wenig erfreut, dass mit den SMS-Protokollen erneut Unterlagen aus den Ermittlungen öffentlich gemacht wurden. Der Obmann der SPD-Fraktion, Nico Steinbach, erklärte, es verbiete sich zum jetzigen Zeitpunkt, die Veröffentlichungen zu kommentieren, um die Arbeit des Untersuchungsausschusses nicht noch weiter zu beschädigen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis sagte: "Es handelt sich um Auszüge aus einzelnen Vorgängen. Am Freitag wird sich der Ausschuss umfassend und sachgerecht mit der Thematik befassen."

Bevor Anne Spiegel vernommen wird, sind andere Zeugen an der Reihe. Dazu gehören ihr damaliger Büroleiter und der Staatssekretär des Umweltministeriums, der auch in der besagten Flutnacht und am Tag darauf mit Spiegel Nachrichten ausgetauscht hat, die nun öffentlich wurden.

Grünen-Chef erwartet Klarheit von Spiegels Aussage

Auch die Bundespartei der Grünen erhofft sich Aufklärung von Spiegels Aussage. Das machte Grünen-Chef Omid Nouripour deutlich: "Ich gehe davon aus, dass sie im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages an diesem Freitag alle offenen Fragen beantworten wird", sagte Nouripour der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Ich weiß, wie belastend die Situation für die vielen Opfer der Flutkatastrophe sein muss, und das weiß auch Anne Spiegel."

Aus Sicht von Meteorologen war ausreichend Zeit zu warnen

In vorangegangenen Sitzungen hatten verschiedene Meteorologen bei ihren Befragungen vor dem Untersuchungsausschuss deutlich gemacht, dass ihrer Einschätzung nach am 14. Juli noch genug Zeit gewesen wäre, die betroffenen Regionen im Ahrtal rechtzeitig zu evakuieren. Den zuständigen Behörden hätte zudem das Ausmaß der bevorstehenden Flutkatastrophe aufgrund der vorliegenden Warnungen rechtzeitig klar sein müssen.

Vertreter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gaben im Ausschuss an, die Warnsysteme der Behörde hätten während der Flutkatastrophe einwandfrei funktioniert. Das Bundesamt ist nach eigenen Angaben nicht für die Warnmeldungen an sich verantwortlich. Es veröffentliche nur Warnungen, die die Behörden vor Ort übermittelten.

Mängel bei Alarm- und Einsatzplänen

Bei der Befragung von Katastrophenschützern aus den betroffenen Landkreisen wurde deutlich, dass es Defizite bei Alarm- und Einsatzplänen gibt. Das gilt auch für den Kreis Ahrweiler, der besonders stark von der Flut im vergangenen Juli betroffen war. Dort gebe es bis heute keinen mit den Kommunen abgestimmten Hochwasser-Alarmplan.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.