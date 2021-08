per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat nach der Flutkatastrophe im Ahrtal Ermittlungen aufgenommen. Es geht um den Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen.

Das Ermittlungsverfahren richte sich derzeit gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), so die Staatsanwaltschaft. Nach den Regelungen des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz habe er möglicherweise die Einsatzleitung und alleinige Entscheidungsgewalt zur Zeit der Flutkatastrophe gehabt.

Das Verfahren richtet sich außerdem gegen ein weiteres Mitglied des Krisenstabs, das nach den derzeitigen Erkenntnissen die Einsatzleitung zumindest zeitweise übernommen hatte.

Landrat Jürgen Pföhler (CDU) picture-alliance / Reportdienste dpa | Thomas Frey

Die polizeilichen Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz übernommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Es hätten sich nach Prüfung der zugänglichen Quellen Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Warnungen oder Evakuierungen nicht deutlich genug oder zu spät erfolgt seien.

Lange Ermittlungen erwartet

Am Freitag seien bereits Unterlagen und Daten des Krisenstabes des Landkreises Ahrweiler sowie die persönlichen Kommunikationsmittel beider Beschuldigter sichergestellt worden. Sie sollen nun ausgewertet werden. Es handele sich um einen Anfangsverdacht. Die Ermittlungen seien aufwendig, mit schnellen Ergebnissen sei nicht zu rechnen.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte eine Mail-Adresse für die Sammlung von Hinweisen zur Flutkatastrophe an der Ahr eingerichtet. Bisher seien zwischen 60 und 70 Hinweise eingegangen, so die Staatsanwaltschaft auf SWR-Nachfrage. Hinweise können weiter an "unwetter.stako@genstako.jm.rlp.de" gemeldet werden.

Pressekonferenz angekündigt

Bei einer Pressekonferenz am Nachmittag in Koblenz wollen Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt weiter informieren.