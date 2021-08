per Mail teilen

Jetzt doch: Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft, ob sie nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal Ermittlungen einleitet.

Es geht nach Angaben der Anklagebehörde um den "Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung infolge möglicherweise unterlassener oder verspäteter Warnungen oder Evakuierungen der Bevölkerung".

Nach Medienberichten hatte der Landkreis Ahrweiler offenbar präzise Hochwasserwarnungen des Landesamts für Umwelt am Abend vor der Katastrophe erhalten, aber nicht rechtzeitig darauf reagiert. Bei der Hochwasserkatastrophe vor etwa zweieinhalb Wochen waren allein im Ahrtal 137 Menschen ums Leben gekommen.

Landrat weist Verantwortung für Versäumnisse von sich

Der Landrat des Kreises, Jürgen Pföhler (CDU), hatte die Verantwortung für mögliche Versäumnisse bei der Warnung der Bevölkerung im Ahrtal zurückgewiesen. Pföhler sagte dem SWR, die technische Einsatzleitung sei verantwortlich für die Alarmierung der Bevölkerung gewesen. "Zur Zeit kann noch niemand vom Kreis, Land, oder Bund die Frage nach der Verhinderung der Katastrophe wirklich beantworten", so Pföhler.

Auch Presseberichte werden in Prüfung einbezogen

Laut Staatsanwaltschaft wird auch die umfangreiche Berichterstattung in der Presse in die Prüfung einbezogen. Am Freitag hatte die Koblenzer Behörde noch mitgeteilt, dass derzeit kein Anlass für Ermittlungen bestehe.

Auch Tod von 12 Menschen in Sinzig wird untersucht

Inzwischen lägen auch Erkenntnisse im Prüfvorgang um den Tod von zwölf Menschen in einer Betreuungseinrichtung in Sinzig vor. Auch diese würden dahingehend ausgewertet, ob sich daraus der Anfangsverdacht von Straftaten ergebe.

Der Sachverhalt sei sehr komplex und das auszuwertende Material sehr umfänglich, daher könne die Prüfung einige Tage dauern. Zudem habe weiterhin die Hilfe für von der Katastrophe betroffene Menschen Vorrang.