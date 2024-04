Mutmaßliche Brandstiftung in Sinzig: Auto brennt komplett aus

Serie von Bränden am Bahnhof Sinzig

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es am Bahnhof in Sinzig eine Serie von Brandstiftungen gegeben. Dabei wurde unter anderem ein Auto zerstört.

Nach Angaben der Polizeidirektion in Remagen gingen gegen drei Uhr Nachts mehrere Notrufe ein, die verschiedene Brände rund um den Bahnhofsvorplatz in Sinzig meldeten. Als die Beamten eintrafen, habe ein Auto bereits lichterloh gebrannt, so ein Polizeisprecher. Bei dem Wagen handelt es sich demnach um einen älteren Kleinwagen. Der Sachschaden liege bei etwa fünf bis zehntausend Euro. Auch Mülleimer und Fahrräder angezündet Der oder die Täter hätten auch noch weitere kleinere Brände gelegt, heißt es von der Polizei weiter. Bei mehreren Fahrrädern hätten die Sattel gebrannt, außerdem einige Mülleimer in der Nähe. Da diese aus Metall bestünden, habe aber keine Gefahr bestanden, dass die Brandherde sich ausweiteten. Auch bei den Fahrrädern blieb es demnach bei den Beschädigungen am Sattel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben den Spuren im ausgebrannten Auto und an den Fahrrädern werden auch Videoaufnahmen von Zeugen ausgewertet. Bislang hat die Polizei noch keine Hinweise auf den oder die Täter.