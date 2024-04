Was passiert mit der Kaufhof-Filiale in Mainz?

Die Mainzer Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof ist eine von 16, die laut Insolvenzverwalter geschlossen wird. Die Stadt will verhindern, dass das Gebäude lange leer steht.

Der Schock sitzt tief in Mainz. Das letzte Warenhaus der Stadt soll nun auch noch geschlossen werden. Die Mainzer Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof steht auf der Streichliste des Insolvenzverwalters. Wenn die Gläubigerversammlung den Plan des Insolvenzverwalters Ende Mai annimmt, ist das Schicksal der Filiale besiegelt. Als das am Samstagvormittag öffentlich wurde, war der Kaufhof in der Schusterstraße in Mainz schon zu. Auf einer Betriebsversammlung wurde den rund 100 Mitarbeitenden das Aus mitgeteilt.

Ein Schild an der Tür weist darauf hin, dass die Mainzer Karstadt-Filiale wegen einer Betriebsversammlung am Samstag geschlossen bleibt. SWR Rabea Amri

"Großer Verlust für Mainz"

Immer wieder bleiben Menschen vor den Türen stehen, an denen rot-weißes Absperrband klebt, und lesen den Zettel, der auf die Betriebsversammlung hinweist. Am Montag soll die Filiale wieder regulär öffnen, steht da. Die Betroffenheit unter den Mainzerinnen und Mainzern ist groß. "Das ist ein großer Verlust für Mainz. Karstadt ist ja auch schon zu. Das wird Mainz ganz schön treffen", sagt Corinna Schmidt, die vor der geschlossenen Glastür steht. Viele Menschen wollten am Samstag eigentlich im Kaufhof einkaufen und mussten sich eine Alternative überlegen.

Mitgefühl mit den Mitarbeitenden

Die Menschen denken auch an die Beschäftigten, die nun arbeitslos werden. Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) sagt, es handele sich um rund 100 Menschen, die derzeit noch bei Galeria Karstadt Kaufhof in Mainz arbeiteten. Dass sie sich jetzt neue Jobs suchen müssten, sei nicht schön. Auch den Verlust von Arbeitsplätzen in der Mainzer Innenstadt bedauert sie.

Es gilt jetzt, einen Leerstand in der Innenstadt zu vermeiden. Vor allem, einen dauerhaften Leerstand.

Natürlich treibt die Wirtschaftsdezernentin auch um, wie es mit dem Gebäude an der Schusterstraße weitergeht, wenn es von Kaufhof geräumt wird. Lange leer stehen soll es nicht, betont Matz. In der Stadtverwaltung habe es bereits vorher Überlegungen über eine künftige Nutzung gegeben. Denn ein mögliches Aus von Galeria Karstadt Kaufhof stand ja schon länger im Raum. In die konkreten Planungen werde man jedoch erst jetzt einsteigen. Matz sagte, sie könne sich aber z.B. vorstellen, dass Start Ups das Gebäude nutzten - zumindest bis eine dauerhafte Lösung gefunden werde. Ein ähnliches Konzept hatte es für die frühere Karstadt-Filiale an der Mainzer Ludwigsstraße gegeben.

Innenstadtsterben - auch in Mainz?

Grundsätzlich zeigt sich die Wirtschaftsdezernentin optimistisch, was die Zukunft der Mainzer Innenstadt angeht. Auch Juwelier Jan Sebastian, der dem Citymanagement und der Werbegemeinschaft angehört, fürchtet nicht um die Attraktivität des Mainzer Einzelhandels. "Mainz hat eine gewisse Größe und wird bald an der Ludwigsstraße ein neues Einkaufszentrum bekommen", sagt Sebastian. "Und auch im Kaufhof wird sich sicherlich wieder etwas Attraktives ansiedeln." Dennoch trauert er dem letzten Warenhaus hinterher, das aller Voraussicht nach Ende August seine Türen schließt. Eine Legende gehe zu Ende.