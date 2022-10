Flut-Videos: Hubschrauberbesatzung als Zeugen im U-Ausschuss

Im Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags wird heute unter anderem die Hubschrauberbesatzung befragt, die in der Flutnacht Videos und Fotos von den gewaltigen Überschwemmungen im Ahrtal gemacht hatte.

Vor allem die Videos des Polizeihubschraubers sorgten für große Aufregung. Zum einen, weil die Filmaufnahmen über ein Jahr nach der Flutkatastrophe völlig unerwartet auftauchten. Zum anderen, weil sie das Ausmaß der katastrophalen Überflutungen am Abend des 14. Juli 2021 zeigten und damit die Landesregierung in Bedrängnis brachten.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) trat diese Woche wegen Fehlern im Umgang mit den Videos und dem Einsatzbericht der Piloten zurück. Lewentz hatte lange Zeit behauptet, dass es am Flutabend kein ausreichendes Lagebild gegeben habe.

Polizeipräsidenten werden zu Umgang mit Flut-Videos befragt

Neben der Hubschrauberbesatzung müssen in der Sitzung des Untersuchungsausschusses auch die Präsidenten der Polizeipräsidien Koblenz sowie Einsatz, Logistik und Technik als Zeugen (ELT) erscheinen - Karlheinz Maron und Christoph Semmelrogge. Dem ELT gehört die Polizeihubschrauberstaffel an. Die beiden Polizeipräsidenten hatten kürzlich zugegeben, dass die Videos dem U-Ausschuss schon im Februar hätten vorgelegt werden müssen.

Warum dies nicht geschehen ist, erklärten Semmelrogge und Maron mit einem Dokumentationsfehler und einem Missverständnis. Die Videos seien erst kürzlich auf der externen Festplatte eines Mitarbeiters der Hubschrauberstaffel gefunden worden. Semmelrogge sagte: Es habe aber nie die Absicht gegeben, die Aufzeichnungen unzugänglich zu machen.

Was geschah im Lagezentrum mit dem Einsatzbericht der Piloten?

Auch Mitarbeitende des Lagezentrums im Innenministerium sind als Zeugen geladen. Von ihnen wollen die Ausschuss-Mitglieder unter anderem erfahren, wie sie mit dem Einsatzbericht der Hubschrauberbesatzung aus der Flutnacht umgegangen sind. Gleich nach dem Aufklärungsflug - von Mayschoß bis Schuld - hatte die Besatzung das Lagezentrum telefonisch über die dramatische Situation im Ahrtal informiert.

Wenig später schickte sie auch einen schriftlichen Einsatzbericht an das Lagezentrum. Dieser ging auch an das Polizeipräsidium, dem die Hubschrauberstaffel angehört. Dem Untersuchungsausschuss wurde der Einsatzbericht jedoch erst vor Kurzem als Beweismittel zur Verfügung gestellt. Warum, soll möglichst in der heutigen Sitzung geklärt werden. Aufgrund des Rücktritts von Innenminister Lewentz hat die Befragung der Zeugen aus politischer Sicht etwas an Brisanz verloren.

CDU-Fraktion will nun Ministerpräsidentin Dreyer ins Visier nehmen

Die CDU-Fraktion im Landtag hat aber bereits angekündigt, dass sie weiterhin Aufklärungsbedarf sieht. Sie will den Blick nun auf Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die Frage nach ihrer Verantwortung richten. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf wirft Dreyer vor, sie hätte sich selbst in der Katastrophennacht mehr einbringen müssen: "Ihr Krisenmanagement war eine Katastrophe in der Katastrophe. Sie als Regierungschefin sind dafür ebenfalls verantwortlich." Die CDU behält sich laut Baldauf vor, Dreyer erneut vor den U-Ausschuss zu laden.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.