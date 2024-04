Flutermittlungen: SWR Podiumsdiskussion in Dernau

per Mail teilen

Nach den Ermittlungen zur Flutkatastrophe diskutiert der SWR in Dernau mit Experten, Politikern und Menschen aus dem Ahrtal über die Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Was bedeutet sie für die Betroffenen und wie geht die Aufarbeitung danach weiter?

Die Podiumsdiskussion findet am Montag den 22. April um 19 Uhr (Einlass 18:30 Uhr) im Saal des Dagernova Culinarium in Dernau statt. Der Eintritt ist kostenlos. Der SWR überträgt die Veranstaltung live im Internet auf swr.de/koblenz.

Was passiert im Falle einer Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen den ehemaligen Landrat Jürgen Pföhler (CDU)? Und was sind die nächsten Schritte, wenn Pföhler angeklagt werden sollte? Darüber sprechen die Moderatorin Daniela Schick (SWR Aktuell) und Moderator Christian Giese-Kessler (SWR Studio Koblenz) unter anderem mit Prof. Till Zimmermann (Lehrstuhl für Strafrecht an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf). Er wird das Ergebnis der Ermittlungen zur Flutkatastrophe erklären und bewerten.

Pressekonferenz zu den Flut-Ermittlungen Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat für Donnerstag (18. April) eine Pressekonferenz angekündigt, in der sie bekanntgeben wird, ob Anklage gegen den ehemaligen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) erhoben wird. Der SWR überträgt die Pressekonferenz im Livestream auf swr.de/koblenz.

Kritik aus dem Ahrtal an Behörden

Teil der Gesprächsrunde wird auch Andy Neumann sein. Der BKA-Beamte und Buchautor hat die Flutkatastrophe im Ahrtal hautnah miterlebt. In seinem Haus und Garten in Ahrweiler haben die Wassermassen gewütet. Neumann hat seine Erlebnisse und Erfahrungen aufgeschrieben - im Buch "Es war doch nur Regen".

Bis heute setzt sich der Familienvater dafür ein, dass die Hochwasserkatastrophe nicht in Vergessenheit gerät. Neumann hat bereits mehrfach die Behörden öffentlich kritisiert und wirft ihnen Versagen vor.

Ist "Schuldfrage" wichtig für die Aufarbeitung der Flutkatastrophe?

Nach Aussagen von Psychotherapeuten, die im Ahrtal tätig sind, sind bis heute Betroffene von den Ereignissen in der Flutnacht traumatisiert. Etwa weil sie selbst um ihr Leben fürchten mussten oder jemanden verloren haben, der ihnen nahe stand. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal kamen 135 Menschen ums Leben.

Die SWR-Moderatoren sprechen bei der Podiumsdiskussion auch mit Experten über emotionale Fragen: Wie wichtig ist die Frage der Schuld bei der Aufarbeitung der Flutkatastrophe? Was bedeutet es für die Menschen im Ahrtal, falls keine Verantwortlichen benannt werden und der Wunsch nach Gerechtigkeit möglicherweise unerfüllt bleibt?

Mögliche Konsequenzen nach der juristischen Entscheidung

Mit in der Talkrunde sitzen außerdem Grünen-Politiker Carl-Bernhard von Heusinger und von den Freien Wählern Stephan Wefelscheid. Beide sind als Obmänner im Untersuchungsausschuss des Landtages zur Flutkatastrophe direkt an der politischen Aufarbeitung beteiligt. Der U-Ausschuss hat die Beweisaufnahme mittlerweile beendet und wird seinen Abschlussbericht in diesem Jahr veröffentlichen.

Das Podium in Dernau diskutiert auch Fragen zum Katastrophenschutz: Zieht die Landesregierung die richtigen Konsequenzen aus der Flutnacht im Ahrtal? Und wie könnte die Entscheidung der Staatsanwaltschaft das politische Handeln beeinflussen?

Das Publikum wird bei der SWR Veranstaltung in Dernau die Gelegenheit haben, sich in die Debatte einzubringen.