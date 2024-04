Geldautomaten in Contwig aufgebrochen - Täter auf der Flucht

In der Nacht auf Dienstag wurden in einer Bankfiliale in Contwig in der Südwestpfalz zwei Geldautomaten aufgebrochen. Die Polizei ist derzeit vor Ort. Die Täter sind auf der Flucht. Das Gebäude ist derzeit geräumt.

Sendung am Di. , 30.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz