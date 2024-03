Kein neuer Geldautomat bei Wasgau in Contwig in der Südwestpfalz

Im Wasgau-Markt in Contwig soll es keinen Geldautomaten mehr geben. Dort wurde der Automat vor knapp drei Wochen gesprengt. VR-Bankkunden müssen sich aber keine Sorgen machen.

Die Gefahr vor einer weiteren Automatensprengung sei zu groß und man wolle die Mitarbeiter schützen, teilte der Marktleiter in Contwig mit. Bis auf Weiteres können Kunden der VR-Bank bei der Sparkasse in Contwig kostenlos Geld abheben. Diese Kooperation gibt es bereits - nun soll sie bestehen bleiben. Auf lange Sicht gebe es allerdings auch die Idee, einen neuen Geldautomaten in Contwig aufzustellen, so eine Sprecherin der VR-Bank Südwestpfalz.

Geldautomat in der Südwestpfalz gesprengt: Schaden 80.000 Euro

Vor knapp drei Wochen, am frühen Sonntagmorgen des 10. März, hatten Unbekannte den Automaten im Wasgau-Markt gesprengt. Nach Angaben der Polizei laufen die Ermittlungen derzeit noch. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 80.000 Euro geschätzt. Schlimm hatte es die Bäckerei-Theke getroffen - sie wurde komplett zerstört. Bei der Explosion waren auch Fenster kaputt gegangen und auch die Poststelle wurde in Mitleidenschaft gezogen.

In einem Wasgau-Markt in Contwig in der Südwestpfalz wurde am 10. März ein Geldautomat gesprengt. Thorsten Kremers

Mitarbeiterin der Bäckerei erlitt Schock

Während der Explosion war eine Mitarbeiterin der Bäckerei in dem Markt. Sie hatte keine körperlichen Schäden erlitten, aber einen Schock. Offenbar hatte die Frau in der Tatnacht verdächtige Geräusche an der Eingangstür gehört und sich dann im Backraum versteckt. Die Tür wurde gewaltsam aufgehebelt. Kurze Zeit später hörte sie dann einen lauten Knall.

Täter von Contwig noch nicht bekannt

Die Kriminalpolizei ermittelt noch immer und sucht die unbekannten Täter. Wie viel Geld sie erbeutet hatten, will die Kripo nicht sagen - aus "ermittlungstaktischen Gründen" heißt es. Die Polizei in Zweibrücken bittet weiter um Hinweise unter der Telefonnummer 06332 976230. Auch, wenn jemand "verdächtige Wahrnehmungen" gemacht hat, soll er sich bei der Polizei melden.

Video vom 11. März:

Immer wieder werden in der Südwestpfalz Automaten gesprengt. Zuletzt im Januar wurde ein Geldautomat in Bundenthal im Kreis Südwestpfalz gesprengt. Die Volksbank-Filiale brannte aus.