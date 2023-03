Zur Bekämpfung der zunehmenden Anzahl von Geldautomaten-Sprengungen finden in Rheinland-Pfalz verstärkt gezielte Kontrollen statt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es eine landesweite Großkontrolle.

Allein auf der A61 in der Nähe von Armsheim (Landkreis Alzey-Worms) waren rund 40 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) war gekommen - er hält die regelmäßigen Kontrollen für sehr wichtig: "Diese Kontrollen sind einmal natürlich real da, um gegebenenfalls auch Erfolge zu haben, auch um reaktionsschnell zu sein, falls es zum Beispiel heute Nacht zu Automaten-Sprengungen kommen sollte."

Ein hellerleuchteter Autobahn-Parkplatz: Die Polizei war mit zahlreichen Ensatzkräften vor Ort. SWR

Außerdem schreckten die Kontrollen ab und seien eine "klare Botschaft": "Wenn du hier in Rheinland-Pfalz unterwegs bist und führst Dummes im Schilde, dann hast du ein hohes Risiko, erwischt zu werden - und genau das ist unsere Philosophie bei der Sicherheitspolitik."

"Wir verfolgen hier Schwerkriminelle"

Der Autobahn-Parkplatz an der A61 bei Armsheim war in der Nacht zu Donnerstag auf Freitag ab 21 Uhr bis etwa 3 Uhr morgens hell erleuchtet. Vor Ort: mehrere Polizeiautos und Polizisten, die mit Maschinengewehren ihre Kolleginnen und Kollegen absichern. Man wisse nie, wer einem bei solchen Kontrollen begegne, so Polizeisprecher Jürgen Fachinger vom Polizeipräsidium Koblenz: "Es ist natürlich so, dass wir hier Schwerkriminelle verfolgen und von daher ist hier die Eigensicherung für die Kollegen besonders wichtig. Von daher sind sie auch entsprechend ausgestattet."

Das Ziel: Geldautomaten-Sprenger ausfindig machen. Dabei halten die Einsatzkräfte nach ganz bestimmten Automodellen Ausschau. "Es ist ja mittlerweile bekannt, dass die Geldautomaten-Sprenger bevorzugt mit hochmotorisierten Fahrzeugen agieren", gab Einsatzleiter Dennis Litz Auskunft. Außerdem achteten die Einsatzkräfte auf ein "gewisses Täterverhalten" und passten die Kontrollen der Örtlichkeit an, kontrollierten also die Haupteinfahrts- und Hauptfluchtruten der Tätergruppierungen.

Auf der Suche nach potenziellen Geldautomaten-Sprengern wurde auch so manch anderer Gegenstand gefunden. SWR

Verständnis bei von Kontrolle betroffenen Fahrern

Immer wieder kommt es in Rheinland-Pfalz zu Sprengungen von Geldautomaten, doch nur in den seltensten Fällen können die Täter gefasst werden. Einer der Fahrer, die heute Nacht kontrolliert worden sind, gibt sich vor diesem Hintergrund gelassen. "Was nötig sein muss, muss sein", sagt er. "Die vielen Automaten, die gesprengt werden, da sehe ich schon ein, dass da viele Leute in Verdacht kommen. Vor allen Dingen auch hier auf der Autobahn von Holland runter."

Fast sechs Stunden kontrollierten die Einsatzkräfte in der Nacht etliche Fahrzeuge. SWR

Und auch ein jüngerer Fahrer ist hoffnungsvoll: "Vielleicht findet man den ein oder anderen Übeltäter, der vielleicht etwas vorhat. Mittlerweile passiert das ja immer öfter und es ist vielleicht auch besser, wenn da mal öfter danach geschaut wird."