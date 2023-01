Banges Wohnen über einem Geldautomaten

per Mail teilen

Immer wieder werden in Rheinland-Pfalz Geldautomaten gesprengt. Dabei werden oft auch die Gebäude und umliegende Häuser stark beschädigt. Menschen, die über oder in der Nähe von Geldautomaten wohnen und Sprengungen schon miterlebt haben, sind verängstigt. Wir haben mit Betroffenen in der Eifel gesprochen.