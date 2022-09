Geldautomat im Kreis Südwestpfalz gesprengt

In Bruchweiler-Bärenbach (Kreis Südwestpfalz) haben Unbekannte in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind nach Angaben der Polizei auf der Flucht.

Das Gebäude der Sparkasse Südwestpfalz, wo der Geldautomat gesprengt wurde. SWR

Wie die Polizei mitteilt, war der Alarm gegen drei Uhr in der vergangenen Nacht ausgelöst worden. Es handelt sich um einen Geldautomaten in einer Filiale der Sparkasse Südwestpfalz.

Täter flüchten in der Südwestpfalz mit dunklem Seat

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit einem dunklen Auto der Marke Seat in Richtung Bundenthal. Nähere Informationen über das Fluchtfahrzeug sind nicht bekannt, möglicherweise waren die Nummernschilder abmontiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Täter haben laut Polizei einen Geldbetrag in unbekannter Höhe erbeutet. An dem Gebäude sei ein erheblicher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Wegen der Ermittlungen am Tatort, war die Hauptstraße zeitweise voll gesperrt. Wer in der Nacht in Bruchweiler-Bärenbach Verdächtiges bemerkt hat oder Angaben zum Fluchtfahrzeug machen kann, soll sich bei der die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter 0631 369 2620 melden.