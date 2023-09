Geldautomat bei Zweibrücken aufgebrochen

In Contwig bei Zweibrücken haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten zu knacken - ohne Erfolg.

Dieses Mal hat es nicht funktioniert - der große Knall ist ausgeblieben. Nach Angaben der Polizei sind die Täter offenbar bei dem Versuch gestört worden, das Geldausgabefach des Bankomaten an einer Sparkassenfiliale in Contwig zu knacken.

Täter werden daran gehindert, Geldautomat in Contwig zu sprengen

Das Ziel der Unbekannten sei es wohl gewesen, so vermutet die Polizei, zunächst das Geldausgabefach aufzubrechen, um dort dann einen Sprengsatz anzubringen und damit den gesamten Geldautomaten zu sprengen. Dieser Plan habe allerdings nicht funktioniert, weil die Täter offenbar früh gestört wurden und unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen hätten.

Kriminalpolizei versucht, unbekannte Täter von Contwig zu finden

Am Geldautomat der Sparkasse in Contwig bei Zweibrücken im Kreis Südwestpfalz selbst ist nur ein geringer Sachschaden durch den Aufbruchversuch entstanden. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen übernommen. Denn in den vergangenen Wochen waren immer wieder Bankomaten - vornehmlich in der Südwestpfalz - gesprengt worden.

Immer wieder Geldautomatensprengungen in der Südwestpfalz

Das hatte dazu geführt, dass die Sparkasse zeitweise die Öffnungszeiten der Geldausgabestellen drastisch eingeschränkt hatte. Inzwischen wurden die Bankomaten mit Farbpatronen ausgestattet, die bei einer Sprengung die Geldscheine unbrauchbar machen.