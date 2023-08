Ab Montag können Kunden der Sparkasse Südwestpfalz auch abends wieder Geld an Geldautomaten ziehen. Weil mehrere Automaten gesprengt wurden, waren die Filialen abends geschlossen.

Die Geldautomaten, die in Filialen stehen, sind ab Montag wieder werktags von 6 bis 23 Uhr sowie an den Wochenenden geöffnet. Das hat die Sparkasse Südwestpfalz mitgeteilt. Über Nacht werden die Geschäftsstellen aber weiterhin geschlossen bleiben.

Ab Anfang September sollen auch wieder die meisten der Geldautomaten in den Selbstbedienungsfilialen bis zum späten Abend öffnen. Wichtig sei, dass die Kunden das Gebäude bis spätestens 23 Uhr verlassen haben, da dann die Türen automatisch verschlossen und ein Alarmsystem scharfgeschaltet würde. Eine Durchsage soll rechtzeitig auf die Sperrung hinweisen.

Sparkasse Südwestpfalz hatte Geldautomaten geschlossen

Unbekannte hatten in Zweibrücken und Hornbach im Frühjahr Geldautomaten gesprengt. Nach der Sprengung in Hornbach hatte die Sparkasse Südwestpfalz Konsequenzen angekündigt. Man sei "in der Pflicht, nicht nur was die Sicherheit der jeweiligen Gebäude angeht, sondern viel mehr was den Schutz der Anwohner und Kunden betrifft, alles zu tun, um die Täter vor weiteren Sprengungen abzuhalten“, teilte die Sparkasse Südwestpfalz damals mit. Deshalb waren die Geldautomaten abends geschlossen.

Geldautomaten in der Südwestpfalz sollen jetzt sicherer sein

Nun hat die Sparkasse die Automaten mit Farbpatronen ausgerüstet. Sollten Sie gesprengt werden, machen die Patronen das Geld unbrauchbar. Das soll möglichen Automatensprenger abschrecken.