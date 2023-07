Geschlossene Geldautomaten in Südwestpfalz: Bringt nichts und nervt

Nach einer Reihe von Geldautomaten-Sprengungen hat die Sparkasse Südwestpfalz viele ihrer Automaten stillgelegt. Jetzt wurde aber sogar ein leerer Automat gesprengt. Ein Kommentar von SWR-Reporter Andreas Kahlmeyer:

Langsam nervt's! Wenn ich in Zweibrücken oder Umgebung bei der Sparkasse Geld abheben will, geht das nur noch zu festgelegten Öffnungszeiten und dann auch nur noch an ganz wenigen, handverlesenen Geldautomaten.

Gewohnheiten ändern sich

Kein Problem, könnte man jetzt sagen, das war früher doch auch nicht anders. Stimmt! Früher hatten die Banken (übrigens nicht nur die Sparkasse) in vielen Ortschaften aber auch noch Filialen, die mit echten Menschen besetzt waren. Da kannte ich den Bankmitarbeiter, bei dem ich schon seit meiner Kindheit meine Spardose geleert habe, noch persönlich. Aus Spargründen begrüßte mich in der Filiale irgendwann aber nur noch ein Geldautomat – später wurde diese Filiale dann auch noch komplett dicht gemacht. Seitdem gibt es in meinem Heimatort, Mittelbach, gar keine Möglichkeit mehr Geld abzuheben. Daraufhin hat man sich eben umgestellt. Jetzt ist man daran gewöhnt, immer dann Geld abzuheben, wenn man ohnehin an einem Geldautomaten vorbeikommt.

Geldautomaten gesprengt: Bargeld nur noch an Hauptstellen in Zweibrücken und Pirmasens

Aber jetzt ist nicht mal mehr das der Fall. Der Großteil der Geldautomaten der Sparkassen in der Südwestpfalz ist seit Mitte Mai leer. Aus Sicherheitsgründen, nach einer Reihe von Geldautomaten-Sprengungen in der Region. Bargeld gibt es seitdem nur noch an den Hauptstellen in Zweibrücken und Pirmasens und zu den Öffnungszeiten der, inzwischen sehr wenigen, personenbesetzten Filialen. Wer auf dem Land am Wochenende mal eben Bargeld braucht, schaut in die Röhre oder muss extra in die Stadt fahren.

Maßnahmen der Sparkasse Südwestpfalz sollen weitere Sprengungen verhindern

Auch das kein Problem – muss man eben besser planen, dann klappt es ja. Genau das hab ich bis Samstag auch noch gedacht und mir gesagt: "Wenn die Sparkasse so verhindern kann, dass weitere Geldautomaten gesprengt werden, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen, allemal besser, bevor noch jemand verletzt wird."

Thaleischweiler verändert die Lage

Aber dann wurde in der Nacht auf Samstag ein leerer Geldautomat in Thaleischweiler gesprengt. An dem Haus entstand ein erheblicher Schaden. Weil einer der Sprengsätze, den die Täter benutzt haben, nicht explodiert ist, mussten 21 Anwohner zur Sicherheit die umliegenden Häuser verlassen. Alles wegen eines ohnehin leeren Automaten – obwohl an allen Eingangstüren der Sparkassen-Filialen in der Südwestpfalz inzwischen große Schilder hängen, dass in den Automaten kein Bargeld mehr drin ist.

Sparkasse muss sich dringend bessere Sicherheitsmaßnahmen überlegen

Vermutlich lesen aber Automatensprenger, die sich ohnehin nicht an Gesetze halten, solche Hinweisschilder nicht – so sie diese überhaupt verstehen. Bleibt am Ende aus meiner Sicht eigentlich nur das Fazit, dass die Maßnahme mit den stillgelegten Geldautomaten nichts bringt, außer Ärger und Umstände für die Kunden und dass sich die Sparkasse dringend bessere Methoden überlegen muss, um Verbrechern das Handwerk zu legen. Methoden, unter denen die Kunden nicht leiden.