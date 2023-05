Explosion in der Südwestpfalz

In Zweibrücken hat es eine Explosion gegeben. Die Polizei geht von einer Geldautomatensprengung aus.

Dieser Geldautomat ist am frühen Mittwochmorgen in Zweibrücken gesprengt worden. Die Polizei nimmt HInweise entgegen und sucht nach den Tätern. SWR

Es war am frühen Mittwochmorgen als es auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in Zweibrücken-Bubenhausen eine heftige Explosion gegeben hat. Die Polizei teilte mit, dass dort ein Geldautomat gesprengt worden sei.

Dabei sei erheblicher Sachschaden entstanden. Es sei aber noch nicht bekannt, ob die unbekannten Täter auch Geld erbeutet hätten.

Offenbar noch Sprengstoffreste im Geldautomat in Zweibrücken

Rund um den Einkaufsmarkt in Zweibrücken werden derzeit die Straßen gesperrt. Das hängt offenbar damit zusammen, dass nach SWR-Informationen wohl nicht der gesamte Sprengstoff gezündet hat, den die Täter an dem Geldautomaten angebracht hatten. Diese Sprengstoffreste sollen nun entweder unschädlich gemacht oder aber kontrolliert gesprengt werden.

Polizei Zweibrücken sucht nach Tätern und Zeugen der Geldautomatensprengung

Die Kriminalpolizei sei am Tatort und werte die Spuren aus. Sie versuche jetzt, die Täter zu ermitteln. Zudem bittet sie Anwohner und Passanten, die etwas beobachtet oder gehört haben, sich zu melden. Die Polizei in Zweibrücken ist unter der Telefonnummer 06332 976230 zu erreichen.

Geldautomaten werden im Westen der Pfalz häufig gesprengt

In der Westpfalz sind in diesem Jahr bereits mehrere Geldautomaten gesprengt worden. Unter anderem in Hornbach, Glan-Münchweiler und Schönenberg-Kübelberg. Als Folge davon bestückt die Sparkasse in der Südwestpfalz ihre Geldautomaten nicht mehr flächendeckend, sondern ist mit der rollenden Bankfiliale mit einem Bus unterwegs.