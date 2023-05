Statt Geldautomat - Sparkasse Südwestpfalz bringt Geld mit dem Bus

Geldautomat gesprengt, geschlossen und was nun? Die Sparkasse Südwestpfalz setzt eine mobile Geschäftsstelle ein, damit die Menschen in Hornbach und Co. an Bargeld kommen.

Für Sparkassen-Kunden ganz im Westen der Pfalz ist es seit Kurzem gar nicht so einfach, an Bargeld zu kommen. Nachdem Unbekannte in der Region mehrere Geldautomaten gesprengt hatten, hatte sich die Sparkasse Südwestpfalz in gleich drei Orten zu einem radikalen Schritt entschlossen: In Trulben, Heltersberg und Rieschweiler gibt es bis auf weiteres keinen Geld mehr aus dem Automaten- weder nachts, noch tagsüber.

Sparkasse Südwestpfalz: Bus bringt Geld zu den Menschen

Weil dass natürlich niemandem gefällt, kommt die Sparkasse jetzt mit einer Zwischenlösung daher. Genauer gesagt mit einem Bus, der Bargeld zu den Menschen bringt. Die Bank selbst drückt es etwas gewählter aus: Eine fahrbare Geschäftsstelle steuere ab sofort Hornbach, Rieschweiler und Trulben an, um die Bargeldversorgung der Betroffenen vor Ort zu gewährleisten. In Heltersberg gebe es dieses Angebot schon etwas länger.

Investition in Sicherheit: Gefährdete Geldautomaten werden nachgerüstet

Der Haken bei der Sache: Der Bus mit dem Bargeld kommt jeweils nur an einem Tag in der Woche in die Orte - und auch jeweils nur für eine sehr begrenze Zeit. Deshalb betont die Bank, die fest installierten Geldautomaten in Hornbach, Trulben, Rieschweiler und Heltersberg würden auf jeden Fall wieder in Betrieb gehen. Bis dahin sollen sie sicherheitstechnisch aber noch aufgerüstet werden.