Rhein-Pfalz-Kreis führt Bezahlkarte für Geflüchtete ein

Der Rhein-Pfalz-Kreis will am Dienstag die erste Bezahlkarte für Geflüchtete ausgeben. Nach eigener Aussage ist es landesweit der erste Kreis, der das neue Bezahlsystem für Asylsuchende einführt.

Mit der neuen Karte, die auch SocialCard genannt wird, können Asylsuchende im Rhein-Pfalz-Kreis einkaufen und Bargeld abheben. Allerdings hat der Kreis die Bargeldsumme auf 200 Euro pro Monat beschränkt. Leben mehr Personen im Haushalt, erhöht sich die Summe pro Person um weitere 70 Euro.

600 Bezahlkarten sollen verteilt werden

Für Landrat Clemens Körner (CDU) hat die Bezahlkarte einige Vorteile. So müssten die Mitarbeiter im Kreishaus keine große Mengen an Bargeld mehr ausgeben. Außerdem sorge die Bezahlkarte dafür, dass Geflüchtete das Geld nicht mehr, wie manchmal geschehen, in ihre Heimatländer schicken, sondern für den Lebensunterhalt in Deutschland ausgeben. Denn Überweisungen ins Ausland sollen nicht mehr möglich sein.

In den nächsten Wochen sollen laut Kreisverwaltung schrittweise rund 600 Karten an berechtigte Geflüchtete ausgegeben werden.

Rhein-Pfalz-Kreis: Sieht aus wie Bankkarte

Die SocialCard basiert auf einer herkömmlichen Visa-Debitkarte und wird auf Guthabenbasis geführt. Sie unterscheidet sich, wie die Stadtverwaltung mitteilt, optisch nicht von einer gängigen Bankkarte und kann an allen Orten, in denen auch Visa-Karten benutzt werden können, eingesetzt werden.

Gemeinde- und Städtebund: Flickenteppich bei SocialCard vermeiden

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz blickt mit Spannung auf die Einführung der Bezahlkarte des Rhein-Pfalz-Kreises. Aus den Erfahrungen des Kreises könnten auch andere Kommunen lernen. Die meisten würden auf die Einführung der Bezahlkarte von Bund und Land warten, die noch einige Monate dauern werde. Wichtig sei, dass es am Ende keinen Flickenteppich mit unterschiedlichen Bezahlkartensystemen gebe.

Allerdings werden aus Sicht des Gemeinde- und Städtebundes mit der Bezahlkarte nicht die großen Herausforderungen in der Flüchtlingspolitk gelöst. Laut Sprecherin Agneta Psczolla ist es wichtig, mehr Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Außerdem müsse die Bundesregierung die Zahl der Geflüchteten verringern und sich um bessere Rückführungsabkommen kümmern.

Ehrenamtliche Helfer aus Schifferstadt kritisieren Bezahlkarte

Die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in Schifferstadt "Team31" sieht die neue Bezahlkarte kritisch. Aus Sicht des Vereinsvorsitzenden Ralph Schäffner ist unklar, welche Vorteile diese Karte bringt. Überweisungen mit dem restlichen Bargeld würden dadurch nicht verhindert. Außerdem sei es eine Ungleichbehandlung Geflüchteter im Vergleich zu Sozialhilfeempfängern aus Deutschland.