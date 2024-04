Passend zum 1. Mai ziehen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz deutlich an: perfektes Ausflugswetter am Feiertag.

Schon heute zeigt sich das Wetter von seiner sommerlichen Seite. Zu erwarten sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad, in Hochlagen um 21 Grad. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken am Himmel.

So berichtete SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke am Montag über das sommerliche Wetter in den kommenden Tagen.

Tanz in den Mai besser mit Jacke und Regenschirm

Wer in den 1. Mai hineintanzt, sollte darauf achten, dass es keine Openair-Veranstaltung ist. Gerade für den Abend wurden vom DWD einzelne Schauer und lokal auch Gewitter angekündigt. Im äußersten Westen von RLP sei das Risiko vor allem in der Nacht aber geringer. Für den Nachhauseweg nach der Feier sollten Sie auf jeden Fall noch eine Jacke mitnehmen, denn in der Nacht auf Mittwoch fallen die Temperaturen wieder auf Tiefstwerte zwischen 13 und 7 Grad.

27 Grad am Feiertag

Am Mittwoch wartet tollstes Ausflugswetter: heiter bis sonnig, so der DWD. Die Höchsttemperaturen sollen auch am Mittwoch wieder bei 27 Grad liegen. Passend zum Wetter gibt es in Rheinland-Pfalz zahlreiche Möglichkeiten, etwas zu Unternehmen.

Viele Freibäder ab 1. Mai geöffnet

Wie wäre es mit einem Sprung ins kalte Wasser bei diesen sommerlichen Temperaturen? Im Mai beginnt in Rheinland-Pfalz vielerorts die Freibadsaison. Hier ist ein Überblick über die Freibäder in den einzelnen Regionen und ihre Starttermine:

Ausflüge am Feiertag in RLP

Für einen Ausflug bietet sich morgen sowohl der Tierpark Rheinböllen als auch die Neuwieder Deichpromenade an. In Rheinböllen gibt es eine neue Känguru-Anlage mit süßem Nachwuchs zu bestaunen. Weniger tierisch, aber dafür künstlerisch geht es in Neuwied zu. Hier entstehen bereits seit dem vergangenen Wochenende Sandskulpturen. Am Mittwoch findet außerdem der Vulkantag Zilsdorf mit Geo-Erlebniswanderung rund um Walsdorf und Zilsdorf statt. Noch mehr Tipps aus der Region Trier und Vulkaneifel gibt es hier:

Abkühlung gegen Ende der Woche

Die sommerlichen Temperaturen sind jedoch nicht von Dauer. Während am Donnerstag laut DWD immerhin noch bis zu 24 Grad zu erwarten sind, soll es am Freitag ab und zu regnen bei Temperaturen bis 18 Grad.