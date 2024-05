Das geht am 1. Mai in Vorder- und Südpfalz

Vorsicht Floskel: Alles neu macht der Mai. Deswegen feiern wir ihn so gern: Vom Andergasser Fest über das Handkeesfeschdt bis zum Maifest.

Ein kleiner Streifzug durch den Veranstaltungskalender, der natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt – dafür feiern die Pfälzer einfach zu gern. Viele haben bei herrlich angenehmen Temperaturen in den 1. Mai hineingetanzt, etwa unter freiem Himmel auf der Maikerwe in Landau, vor der Kulisse des Riesenrads und anderer beleuchteter Fahrgeschäfte und Zelte.

Feiern am Feiertag

Am 1. Mai gibt es auch viele tolle Feste und Veranstaltungen in der Vorder- und Südpfalz. Zum Beispiel das Maifest in der Ludwigshafener Gartenstadt oder ein Maipicknick im Kurpark in Bad Dürkheim und natürlich das Handkäsfest im südpfälzischen Lustadt (Kreis Germersheim). Natürlich werden auch Maibäume aufgestellt, in Landau-Wollmesheim etwa und in Wachenheim an der Weinstraße (Kreis Bad Dürkheim).

Beim Lustadter Handkeesfescht in der Südpfalz wird (ausnahmsweise) Bier ausgeschenkt Loschter Handkeesfescht e.V.

Wandern am Feiertag

"Wandern - Natur erleben - Feste feiern": Unter diesem Motto veranstaltet der Pfälzerwald-Verein Klingenmünster (Kreis Südliche Weinstraße) sein traditionelles "Maifest auf dem Karlsplatz". Der Karlsplatz, mitten im Wald gelegen, ist auf gut markierten Wanderwegen aus den umliegenden Ortschaften sternförmig zu erreichen. Wer mit dem Auto anreisen will, dem wird der große Parkplatz bei der Klingbachhalle empfohlen; wer mit dem Bus kommt, steigt an der Haltestelle in der Karl-Hoffmann-Straße in Klingenmünster aus.

Das Bähnel fährt wieder

Das historische Kuckucksbähnel startet morgen in die neue Saison. Die in der Regel mit Dampf betriebene Museumseisenbahn fährt an Sonn- und Feiertagen durchs Elmsteiner Tal (Kreis Bad Dürkheim) und feiert in diesem Jahr den 40. Geburtstag. Am 1. Mai ist ausnahmsweise eine Diesellok im Einsatz. Wer am Mittwoch nicht mitfahren kann, kann sich schon mal aufs erste Wochenende im Juni freuen: Da sollen zum Jubiläum gleich mehrere Dampfloks auf der Strecke unterwegs sein.

Mehrere Kundgebungen des DGB

Fehlen dürfen am Tag der Arbeit natürlich nicht die Feiern und Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbunds. In diesem Jahr sind unter anderem Veranstaltungen in Ludwigshafen, Frankenthal und in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) geplant.