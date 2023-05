Andrang auf Mannheimer Verbrauchermesse

per Mail teilen

In den ersten drei Tagen haben 83.000 Menschen den Maimarkt in Mannheim besucht. Damit war der Andrang auf der größten Regionalmesse Deutschlands größer als im vergangenen Jahr.

Am Eröffnungs-Samstag waren mit 21.000 Menschen bereits mehr Menschen auf den Maimarkt gekommen als im vergangenen Jahr. Damals waren es 18.000 gewesen, es hatten aber noch Corona-Schutzmaßnahmen gegolten.

Im Laufe des verlängerten Wochenendes wurde der Positiv-Trend noch zweimal bestätigt. Am Sonntag kamen 30.000 Menschen (2022: 25.000) - am 1. Mai waren es sogar 32.000.

"Das Wetter hat wunderbar mitgespielt. Die Menschen waren zufrieden."

Inwieweit das Wetter und der Wegfall der Corona-Maßnahmen in diesem Jahr Einfluss auf die gestiegenen Besucherzahlen hatten, lasse sich schwer abschätzen, so die Veranstalter. Der Feiertag ist im vergangenen Jahr auf den ersten Sonntag gefallen, daher ist ein Vergleich mit dem Vorjahr schwierig in Hinblick auf Besucherzahlen.

Auch Polizei zufrieden

Das Polizeipräsidium Mannheim ist auf dem Maimarkt-Gelände vertreten. Trotz der hohen Besucherzahl blieb es am ersten Wochenende ruhig.

"Gar keine besonderen Zwischenfälle – alles gut!"

Auf dem Maimarkt-Gelände stellen bis zum 9. Mai mehr als 1.100 Aussteller in 39 Messehallen ihre Produkte und Innovationen vor.