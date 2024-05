Tipps fürs verlängerte erste Mai-Wochenende in der Region Koblenz

Der erste Mai lockt mit schönem Wetter nach draußen. Doch auch in den nächsten Tagen gibt es in der Region viel zu erleben. Wir geben Tipps für das verlängerte erste Mai-Wochenende.

Vielerorts werden im Norden des Landes heute die Maibäume aufgestellt. In Alpenrod im Westerwald gibt es ein Maifeuer. Wer klassisch in den Mai tanzen will, der kann das zum Beispiel in Koblenz im Circus Maximus, bei Live-Musik im Brauhaus Bismarks in Bad Ems oder in Ochtendung in der Schützenhalle.

In Koblenz-Güls geht am 1. Mai das Blütenfest zu Ende. Hier beginnt das Programm um 13 Uhr, um 15 Uhr wird der Maibaum aufgestellt. Die Besucher erwartet neben Weinständen auch ein Musikprogramm mit Live-Musik. In Ingelbach im Kreis Altenkirchen heiß es am 1. Mai: "Das Dorf rockt". Es gibt Open-Air Musik der "Dorfrocker".

In Kottenheim wird die Apfelblüte in den Streuobstwiesen mit einem "Diner en blanc" gefeiert. SWR

In Kottenheim (Kreis Mayen-Koblenz) erstrahlt der Garten am Bürgerhaus am 1. Mai wieder ganz in weiß. Die Kulturinitiative Streuobstwiesen lädt nämlich anlässlich des "Äppelblötefests" wieder zum Dinner in weiß ein. Mitzubringen sind: Geschirr, Besteck, Essen und Trinken. Auf Wunsch kann man ganze oder halbe Tische beim Verein reservieren.

Am Maifeiertag öffnet die kleine Bühne im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler unter dem Titel "maiPARK" zum musikalischen Start in den Frühling. Ob Jazz-Musik, Klassik oder Chorgesang - die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH hat ein buntes Musikprogramm zusammengestellt. Dazu gibt es kleine Speisen und Getränke. Eine leckere Maibowle darf dabei natürlich nicht fehlen.

Ausflugstipps für den 1. Mai

In Bad Bertrich präsentieren das GesundLand Vulkaneifel und der VulkanBike Trailpark am 1. Mai die Veranstaltung "Gemeinsam Natur erleben". Eingeladen sind Wander- und Mountainbike-Fans. Die Wanderer gehen auf Deutschlands schönsten Wanderweg 2023, die "HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute" (ca. 13 Kilometer), die Mountainbiker auf das "Trail Eldorado" (ca. 30 Kilometer). Kurz vor Ende der jeweiligen Tour, an der Maischquelle, bietet die Feuerwehr Kennfus ein Barbecue an.

Der Zoo Neuwied lädt am 1. Mai zu seinem traditionellen Familienfest ein. Diesmal geht es um das Thema Müll. Wie man möglichst wenig davon produziert, wie man ihn ganz vermeiden kann und wie man ihn richtig entsorgt, das können Teilnehmende jeden Alters gemeinsam an fünf Mitmach-Aktionsständen erleben. Die Stände sind von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Auf der Ehrenburg in Brodenbach (Kreis Mayen-Koblenz) heißt es am 1. Mai wieder "Heia Walpurgis". Das "ungestüme Hexentreiben" beginnt um 11 Uhr und geht bis 17 Uhr. Die Besucher der Burg erwarten an diesem Tag unter anderem magische Spiele, ein "Verscheußlichungswinkel" und ein brodelnder Riesenkessel auf dem Burghof.

Die Geierlay-Brücke im Hunsrück ist immer einen Besuch wert - am 1. Mai gibt es dort jedoch etwas besonderes zu sehen. Entlang der 360 Meter langen Hängeseilbrücke werden Slackline Profis auf speziellen Seilen ihr Können unter Beweis stellen. Bei "Geierlay goes high" erwartet Besucher neben einem Rekordversuch unter anderem noch ein Slackline Parcours, eine Hüpfburg sowie ein gastronomisches Angebot an der Brücke.

Bei mehr als 25 Grad hat der ein oder andere vielleicht schon Lust auf eine Abkühlung im Freibad. Einige Bäder starten zum 1. Mai in die Saison. Schwimmen ist zum Beispiel schon in Andernach, Pellenz, Ransbach-Baumbach und Montabaur möglich.

Am Donnerstag, 2. Mai startet in Mendig das neue Format "Kultur im Kuchenhaus". Dort tritt die britische Singer/Songwriterin Michelle Willis auf. Im Eintritt von 25 Euro mit inbegriffen sind ein Glas Secco und drei süße Kleinigkeiten aus dem Kuchenhaus.

Am 3. Mai beginnt das Weinfestival Koblenz mit einer Eröffnungsfeier am dem Willi-Hörter-Platz. Im Mittelpunkt steht an diesem Tag die mobile Vinothek der Koblenz-Touristik: Dort können die zehn Festivalweine des Jahres 2024 aus der Weinstadt Koblenz sowie den Weinanbaugebieten Mosel, Mittelrhein und Ahr unter musikalischer Begleitung erstmals probiert werden. Am Samstag, 4. Mai, findet neben dem Schängelbrunnen eine 10er-Festivalweinprobe statt. Das Weinfestival Koblenz läuft bis zum 4. Juli.

Weinfreunde kommen auch im Ahrtal auf ihre Kosten - hier findet wieder der Weinfrühling Mittelahr statt. Wie bereits am letzten Aprilwochenende werden wieder viele verschiedene Stände auf dem Rotweinwanderweg zwischen Marienthal und Altenahr aufgebaut. Sie werden von verschiedenen Weingütern und Gastronomiebetrieben aus der Region bewirtet.

In Neuwied entstehen derzeit fünf Skulpturen aus Sand. Diese hier zeigt die Sehenswürdigkeiten der Deichstadt. SWR

Neuwied feiert den "Tag der Städtebauförderung" am Samstag, 4. Mai, mit einem Fest unter dem Motto "Vom Markt zum Deich". Damit will die Stadt die Erneuerung des Deichvorgeländes, der Marktstraße und des Marktplatzes feiern. Die Besucher erwarten Sandskulpturen am Rheinufer, verschiedene Bühnen mit Musikprogramm sowie Essens- und Getränkestände.

In Remagen findet am 4. Mai wieder der Trödel- und Antikmarkt auf der Remangener Rheinpromenade statt. Hier können Schnäppchenjäger von 8 bis 16 Uhr nach Herzenslaune stöbern. In Emmelshausen wird am Sonntag, 5. Mai Straßenfest gefeiert. Anlässlich dazu haben auch die Geschäfte im Ort geöffnet. In Mülheim-Kärlich gibt es ebenfalls am Sonntag ein Kinderfest im Gewerbepark.

Vom 3. bis 5. Mai finden auf Burg Namedy die 32. Andernacher Musiktage statt. Parallel dazu gibt es in Andernach für Heavy Metal-Fans am Freitag und Samstag auch noch die "Andernach Metal Days". Am JUZ Live Club Andernach treten etwa die deutschen Heavy-Metal-Bands U.D.O. und die Apokalyptischen Reiter auf. Heavy-Metal gibt es aber auch beim "A Chance for Metal"-Festival am 3. und 4. Mai in Ochtendung.