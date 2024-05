Fünf Ausflugstipps für den 1. Mai im Westen der Pfalz

Während am 30. April und am 1. Mai in zahlreichen Dörfern der Westpfalz der Maibaum gestellt wird, gibt es darüber hinaus am Tag der Arbeit auch noch weitere Veranstaltungen in der Region.

Saisonstart am römischen Vicus in Eisenberg

In Eisenberg im Donnersbergkreis kann man in die Welt der Römer eintauchen. Dort gibt es eine römische Siedlung aus der Zeit vom 1. bis 5. Jahrhundert - den römischen Vicus. Weite Teile der einst um die 4,6 Hektar großen Siedlung sind bis heute in ihren Grundmauern unter der Erde erhalten geblieben. Zu sehen sind auf dem Gelände unter anderem Kellermauern, Fußbodenheizungen und ein Modell der römischen Siedlung. Zudem gibt es in Eisenberg auch ein Römermuseum. Am 1. Mai startet der Vicus in die Saison. Dabei kann die Siedlung nicht nur bei Führungen erkundet werden, es gibt von 10 bis 17 Uhr unter anderem auch frisches Brot aus den dortigen Backöfen.

Gartenbahn in Börrstadt fährt

Bereits seit 1973 gibt es in Börrstadt - ebenfalls im Donnersbergkreis - eine Gartenbahnanlage. Dort - von einem Verein gepflegt und betrieben - sind Züge im Maßstab 1:5 unterwegs. Auf der etwa 400 Meter langen Gleisstrecke haben vor allen Dingen Familien ihren Spaß, denn auf der Modellbahn darf man mitfahren. In Börrstadt gibt es seit einigen Jahren auch einen barrierefreien Waggon. Am 1. Mai startet die Gartenbahn an der Gemeindehalle von 14 bis 16 Uhr in die Saison.

Krämermarkt in Pirmasens

Seit 26. April und noch bis 5. Mai findet der Pirmasenser Maimarkt auf dem Messplatz statt. Neben Fahrgeschäften wie einem Riesenrad gibt es am 30. April und 1. Mai zusätzlich noch einen Krämermarkt rund um den Messplatz. Dabei werden nach Angaben der Stadt rund 60 Händler ihre Stände aufbauen. Angeboten werden Artikel aus den Bereichen Haushalt, Garten und Heimwerken sowie Textilien. Die Stände haben an beiden Tagen jeweils ab 11:30 Uhr geöffnet.

Hopfenwanderung am Ohmbachsee

Freunde des Bieres kommen am Maifeiertag rund um den Ohmbachsee im Kreis Kusel auf ihre Kosten. Dort findet ab 10 Uhr eine Hopfenwanderung statt. Auf einer sieben Kilometer langen Strecke gibt es nach Angaben der Veranstalter fünf Stationen mit verschiedenen Bieren. Zudem gibt es an der Strecke auch verschiedene Essensstände und für Kinder Hüpfburgen. Der Startschuss fällt um 10 Uhr am Ohmbachsee.

Bergwerk Wolfstein: Führungen und Spielparcours

Am Kalkbergwerk in Wolfstein im Kreis Kusel gibt es am Maifeiertag neben Führungen auch einen Spieleparcours mit Bergwerksquiz. Kalkbergwerk Wolfstein

Eine Reise in die Welt untertage kann man am 1. Mai in Wolfstein im Kreis Kusel machen. Dort wurde über Jahrhunderte hinweg Bergbau betrieben. Neben Erzen und Kohle wurde auch Kalk abgebaut. In das dortige Besucherbergwerk geht es mit einer Grubenbahn. Am Maifeiertag gibt es in Wolfstein neben Bergwerksführungen auch einen Spieleparcours mit einem Bergwerksquiz. Los geht es am Kalkbergwerk um 13 Uhr.