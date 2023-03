Sebastian Stollhof ist seit März 2023 Multimedia-Reporter im SWR Studio in Kaiserslautern. Dort recherchiert er Themen aus der Westpfalz und setzt sie für die Online-Angebote des SWR um. Auch für die Hörfunkwellen des Südwestrundfunks ist er im Einsatz.

Sebastian Stollhof SWR

Sebastian Stollhof war zuvor mehr als 20 Jahre bei der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" – vom freien Mitarbeiter bis zum Redaktions- und Ressortleiter. Die Themen waren dabei stets vielfältig, von Lokal- über Kultur- bis hin zur Sportberichterstattung. Nach einer zwischenzeitlich anderthalbjährigen Zeit im öffentlichen Dienst folgte der Wechsel zum SWR.

Meine Heimat

Geboren wurde ich in Kirchheimbolanden, wuchs am Donnersberg auf und lebe auch heute dort.

Mein Antrieb

Die Vielfalt des Berufs, sich immer wieder mit neuen Themen zu befassen, vor allen Dingen aber über Menschen zu berichten, war und ist nach wie vor der Antrieb.

Journalistisch prägend für mich war

So vieles in all dieser Zeit – angefangen bei der ersten Reportage über eine Heißluftballonfahrt. Immer wieder waren es aber die Begegnungen, die Überraschungen und nicht selten auch die kleinen Dinge, die den Beruf so besonders machen.