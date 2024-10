Immer mehr Ortsgemeinden in der Westpfalz beschäftigen sich derzeit mit Bürgerstiftungen. Sind Menschen bereit, Geld für ihr Dorf zu geben? In Marienthal am Donnersberg plant eine Stiftung einiges.

Richard Schmidt muss nicht lange für eine Antwort überlegen. Ob er auch anderen Dörfern eine Bürgerstiftung empfehlen würde? "Ich bin sogar der Meinung, es müsste jede Gemeinde eine Bürgerstiftung haben", sagt der Vorsitzende der Bürgerstiftung Marienthal.

In Marienthal, einem Stadtteil von Rockenhausen, hat sich viel getan. Unter anderem wurde während der Dorferneuerung das Bürgerhaus saniert und eine Spielscheune geschaffen. Eine Bürgerstiftung will nun noch einige Projekte umsetzen. SWR

Mit einer Stiftung könne man in Zeiten leerer Kassen dennoch Projekte umsetzen, sagt Schmidt. Denn Menschen seien durchaus bereit, ihre Heimatgemeinde zu unterstützen, beispielsweise mit einem Erbe.

Mit einem alten Haus im Stadtteil von Rockenhausen fing alles an

Der Rockenhausener Stadtteil Marienthal hat sich schon vor 13 Jahren auf den Weg gemacht und eine Stiftung gegründet. Nicht, weil in dem Ort nichts mehr vorwärts ging - sondern sozusagen aus der Energie heraus. Denn mit Hilfe von Geldern aus der Dorferneuerung und viel Eigenleistungen wurde das Bürgerhaus erneuert, es entstand eine Spielscheune, ein neuer Dorfplatz oder auch Spielplatz.

Schmidt, ehemaliger Ortsvorsteher, dachte aber auch über weitere Projekte nach. Zum Beispiel ein altes Haus, das abgerissen werden sollte und an der Stelle ein Parkplatz gebaut werden sollte. Doch dafür fehlte das Geld - und die Idee einer Stiftung entstand.

Am Donnersberg soll eine Gaststätte umgebaut werden

Rund 300.000 Euro wurden so nach Angaben des Vorsitzenden mittlerweile in der rund 320 Einwohner zählenden Gemeinde investiert. Unter anderem auch für eine neue Theke im Bürgerhaus oder für den Kauf eines Ausflugslokals. Denn das ist nun eines der nächsten Projekte, die in Marienthal angegangen werden.

Was ist eine Bürgerstiftung? Bürgerstiftungen verstehen sich oftmals als Förderer ihrer Heimat. Deren Ziel ist nach Angaben von Richard Schmidt, dem Vorsitzenden der Bürgerstiftung Marienthal im Donnersbergkreis, sich für ihre Heimat einzusetzen, Projekte umzusetzen. In der Regel werden Bürgerstiftungen von den Bürgerinnen und Bürgern gegründet. Ziel ist es, einen finanziellen Grundstock zu schaffen, um Projekte in den Dörfern auch umsetzen zu können. Das können Erbschaften von Bürgerinnen und Bürgern sein, es können aber auch Spenden der Menschen oder von Firmen sein. "Manchmal braucht es Zeit, bis sich eine Stiftung entwickelt und dann beispielsweise mit einer Erbschaft auch ein größerer Betrag da ist, um im Dorf etwas zu bewegen", sagt Richard Schmidt.

Vor vier Jahren hat sich die Bürgerstiftung zusammen mit der Bürgerstiftung Pfalz auf einen neuen Weg gemacht. Dafür wurde die Genossenschaft "Zukunftsdorf" gegründet. Ziel ist es, Marienthal auch für künftige Generationen attraktiv zu machen - Treffpunkte sollen entstehen, Wohnquartiere gebaut und Arbeitsplätze geschaffen werden.

Aktiv gegen das Sterben der Dorfgaststätten in der Pfalz

Die "Blockhütte" am Fuße des Donnersbergs ist eines von mehreren Projekten. Seit Jahren steht die bis dahin letzte verbliebene Dorfkneipe leer. Ein Problem, das sich die Marienthaler mit zahlreichen Gemeinden in der Westpfalz teilen. "Die Gespräche am Stammtisch, das gemeinsame Bier - Dorfgaststätten sind wichtige soziale Treffpunkte", sagt Richard Schmidt.

Die Bürgerstiftungen Marienthal und Pfalz wollen das Ausflugslokal "Blockhütte" am Donnersberg wieder beleben und vergrößern. SWR

Die beiden Bürgerstiftungen packen das Thema an, sanieren und vergrößern das Ausflugslokal in Marienthal für einen Millionenbetrag und wollen es danach auch als Inklusionsbetrieb, wo sich Menschen mit und ohne Behinderung um die Gäste kümmern, selbst betreiben. Im Frühjahr soll es mit dem Umbau losgehen. Bis zu 120 Gäste sollen dann einmal in dem Ausflugslokal Platz haben.

Auch eine Wohnsiedlung soll in Marienthal entstehen

Noch eine Nummer größer ist ein weiteres Projekt, für das ebenfalls die Planungen laufen: ein Wohnquartier. Dort sollen jung und alt zusammenleben, es soll außerdem ein Gemeinschaftshaus entstehen, ein Nahwärmenetz, auch ein Car-Sharing-Angebot soll es geben. 60 bis 80 Menschen könnten in der Siedlung einmal leben, so Schmidt. Ein Projekt im zweistelligen Millionenbereich.

Richard Schmidt, der Vorsitzende der Bürgerstiftung Marienthal, schaut sich die Pläne für ein Wohnquartier an. SWR

Interessenten hierfür gebe es aus ganz Deutschland. Und die würden sich auch bereits regelmäßig treffen. "Uns ist es wichtig, kein Dorf im Dorf zu schaffen, sondern die Menschen in die Ortsgemeinschaft zu integrieren", betont Schmidt. Auch ältere Bürgerinnen und Bürger, die derzeit beispielsweise alleine in großen Anwesen leben, sollen die Möglichkeit bekommen, dort in Gesellschaft ein neues Zuhause zu finden.

Bürgergarten und Café sind weitere Projekte am Donnersberg

Ein Bürgergarten oder eine Art Café sind weitere Projekte, die im "Zukunftsdorf" Marienthal auf der Liste stehen. "Bis alles aber umgesetzt ist, braucht das Zeit", sagt der Vorsitzende der Bürgerstiftung. Angelegt seien die Projekte über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Man muss einfach mutig sein, so einen Weg zu gehen. Wir können nicht verlieren, wir können eigentlich nur gewinnen.

Gemeinsam mit der Stiftung in Marienthal geht die Bürgerstiftung Pfalz die Projekte an. Deren Vorstandsvorsitzende Christiane Steinmetz ist überzeugt von der Genossenschaft "Zukunftsdorf". "Die Dörfer werden wieder strahlen, sie werden lebendige Orte sein, die die alten Strukturen von Macht und Gier überwunden haben und in denen die Menschen mit ihren Bedürfnissen wieder im Mittelpunkt stehen", sagt Steinmetz in einer SWR Doku über die "Zukunftsdörfer", zu denen auch Kirrweiler in der Südpfalz gehört.

In Deutschland gibt es mehr als 400 Bürgerstiftungen

Richard Schmidt weiß, dass es aber auch skeptische Stimmen im Dorf gibt. Dass es auch Menschen gibt, die daran zweifeln, ob das alles umgesetzt werden kann. "Man muss einfach mutig sein, so einen Weg zu gehen. Wir können nicht verlieren, wir können eigentlich nur gewinnen", sagt der Vorsitzende der Marienthaler Bürgerstiftung.

In Marienthal am Donnersberg soll auch ein Bürgergarten entstehen. SWR

Schmidt ist auch unterwegs in anderen Gemeinden der Pfalz, die sich für eine Bürgerstiftung interessieren, berichtet dann vom Marienthaler Weg. Das Interesse an solchen Stiftungen wachse. Alleine im Donnersbergkreis wurden jüngst in Kerzenheim, Gaugrehweiler oder Alsenz Bürgerstiftungen gegründet. Bundesweit gibt es nach Angaben der "Stiftung aktive Bürgerschaft" mehr als 400 Bürgerstiftungen.