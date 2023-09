In Deutschland gibt es mehr als 400 Bürgerstiftungen. Besonders erfolgreich haben davon drei Stiftungen aus der Region Bodensee-Oberschwaben gearbeitet.

Drei Bürgerstiftungen in der Region Bodensee-Oberschwaben zählen zu den Top 10 der Bürgerstiftungen in ganz Deutschland. Das geht aus dem Bericht der Stiftung Aktive Bürgerschaft mit Sitz in Berlin für das vergangene Jahr hervor. Besonders erfolgreich waren demnach die Stiftungen für den Kreis Ravensburg, in Wangen im Allgäu, sowie in Rielasingen-Worblingen (Kreis Konstanz). Insgesamt gibt es bundesweit mehr als 400 Bürgerstiftungen.

Bürgerstiftung in Rielasingen-Worblingen wächst rasant

Die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen lag in der Kategorie Wachstum auf Platz vier. Und zwar weil das Stiftungskapital innerhalb eines Jahres um knapp 1,7 Millionen Euro gewachsen ist. Selbst Bürgerstiftungen in Großstädten wie Hannover und Hamburg konnten da laut der bundesweiten Jahresbilanz nicht ganz mithalten. Zu erklären sei dieses außerordentliche Wachstum mit einer Erbschaft, sagt Silke Graf, die Vorsitzende der Bürgerstiftung. Umgerechnet auf das Stiftungswachstum pro Kopf bedeutete das für ihre Einrichtung sogar Platz eins.

Bürgerstiftung Wangen freut sich über hohe Spende

In der Kategorie absolute Spendeneinnahmen kommt die Bürgerstiftung Wangen im Allgäu deutschlandweit auf Platz acht. Der Stiftung wurden im vergangenen Jahr fast 520.000 Euro gespendet. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl Wangens belegt sie damit sogar Platz 1 mit jeweils gut 19 Euro. Diese Entwicklung zeige, dass die Arbeit der Bürgerstiftung anerkannt werde, erklärte dazu der Vorsitzende der Bürgerstiftung Wangen, Volker Leberer. Die Einrichtung unterstützt nach Angaben der Stadtverwaltung vor allem Projekte in der Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit. Dazu gehöre auch die regelmäßige Weihnachtsspende an bedürftige Menschen.

Auch die Bürgerstiftung für den Kreis Ravensburg hat es mit einer Spendeneinnahme von knapp 455.000 Euro und einer Fördersumme von 546.000 Euro in die Top 10 geschafft.

Baden-Württemberg hat zweitmeiste Bürgerstiftungen bundesweit

Mitte der 1990er-Jahre wurden nach Angaben der Stiftung Aktive Bürgerschaft die ersten Bürgerstiftungen in Hannover und Gütersloh gegründet. Mittlerweile gibt es deutschlandweit 426, die meisten davon sind in Nordrhein-Westfalen (118) gefolgt von Baden-Württemberg (110). Die Stiftung Aktive Bürgerschaft unterstützt die bundesweit 400.000 Bürgerstifterinnen und Bürgerstifter.