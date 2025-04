Wegen dem Fund eines verdächtigen Umschlags hatte die Polizei am Mittwoch rund um ein Rathaus in Frankenthal Straßen abgesperrt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Am Nachmittag wurde die Sperrung aufgehoben.

Wie die Stadtverwaltung Frankenthal am Mittwoch mitteilte, bestand der Verdacht, dass sich in dem Umschlag eine gefährliche Substanz befindet. Eine Aufschrift auf dem Umschlag soll darauf hinweisen. Deswegen war der betroffene Bereich des "Rathaus 2" am Neumayerring und die umliegenden Straßen großflächig abgesperrt worden. Die Feuerwehr war mit einem Spezialteam für Gefahrenstoffe und Rettungskräften vor Ort. Am späten Nachmittag gab die Polizei Entwarnung: Einer Sprecherin zufolge ist die Sperrung aufgehoben. Welche Substanz in dem Umschlag war - darüber gab es am Mittwochnachmittag noch keine Angaben. Einsatz in Frankenthal: Keine Gefahr für Bevölkerung Für die Bevölkerung bestand laut Stadtverwaltung keine Gefahr. Die möglicherweise gefährliche Substanz wurde demnach isoliert und befindet sich in einem abgeschlossenen Bereich. Um was für eine Substanz es sich handelt, ist nach wie vor unklar. Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt Durch die Sperrungen rund um das "Rathaus 2" in der Frankenthaler Innenstadt kam es am Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen Der Neumayerring zwischen Bahnhofstraße und Erzberger Straße war für Fahrzeuge und Fußgänger laut Polizei komplett gesperrt. Anwohner wurden gebeten, den Bereich großflächig zu umfahren.