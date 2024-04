Naturerlebnisbad Landstuhl und Warmfreibad Trippstadt

Sowohl das Naturerlebnisbad Landstuhl, als auch das Warmfreibad Trippstadt öffnen erstmals am 15. Mai. Das teilt Nicole Meier (FWG) mit, die Beigeordnete der Verbandsgemeinde Landstuhl. "Es wurden bereits Reparaturarbeiten, Streicharbeiten sowie diverse Wartungen abgeschlossen und die Außenanlage gesäubert und hergerichtet", so Meier.

Naturbad Otterberg

"Die Reinigungsarbeiten am Becken sind abgeschlossen und die Befüllung schreitet voran", berichtet Werner Laubscher, der stellvertretende Werkleiter der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Spielt das Wetter mit, soll das Naturbad am Pfingstwochenende in die Saison starten.

Freibäder Alsenborn, Hochspeyer und Mehlingen

Die Eröffnung im Schwimmbad Hochspeyer hat sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Materialengpässen und unvorhergesehenen Reparaturen auf den 21. Mai verschoben. Dann soll aber kräftig gefeiert werden: Mit einem bayrischen Frühschoppen, dem Neubürgerempfang und einer Solar-Offensive, wie die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn mitteilt. Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn

Auch im Freibad in Alsenborn sind die Vorbereitungen "im vollen Gange", beschreibt es Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU). Die Eröffnung ist am 19. Mai vorgesehen. Das mit viel Musik - im Zuge der Reihe Musikantenlanddorf. Wann das Freibad in Hochspeyer in die Saison starten wird, steht nach Angaben der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn noch nicht fest. Voraussichtlich im Mai werde es losgehen. In Hochspeyer bereite zudem die Personalsituation noch sorgen. "Über einen längeren Zeitraum suchen wir einen Fachangestellten für Bäderbetriebe. Aktuell sind Ausschreibungen noch erfolglos. Eventuell müssen Öffnungszeiten angepasst werden", teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit. In Mehlingen ist vorgesehen, das Freibad wie in Enkenbach-Alsenborn erstmals an Pfingstsonntag, 19. Mai, zu öffnen.

Waldfreibad Rodenbach

Im Waldfreibad in Rodenbach werden derzeit Schäden an den Fliesen behoben. Das teilt Ralf Schwarm (SPD) mit, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach. Vorgesehen ist, am 9. Mai in die Saison zu starten. Dann könne auch wieder das Kinderplanschbecken komplett genutzt werden. "Der Bauzaun aus der letzten Saison ist weg", so Schwarm. Vor der Eröffnung stehe auch noch eine Wartung der Chlorgasanlage sowie der Mess- und Regelanlage an.

Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau

Das Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau verfügt über ein Schwimmerbecken mit vier 25-Meter- und zwei 50-Meter-Bahnen sowie einem Strömungskanal, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und ein Kleinkindbecken mit Wasserfontäne. Zusätzlich bietet das Freibad einen Spielplatz, ein Beachvolleyballfeld und ein Kiosk mit Beachbar. Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau

Auch im Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, wie Andreas Traumer mitteilt, Fachbereichsleiter in der Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau. "Wir haben uns im vergangenen Jahr vorgenommen, das Umfeld um den Schwimmbadkiosk neu zu gestalten", berichtet Traumer. So werde ein neuer Unterstand entstehen. "Zudem wurde die Schwimmbadtechnik erneuert und zwei barrierefreie Parkplätze im Eingangsbereich neu gestaltet." Die Saison soll am 11. Mai starten.