Als erstes Freibad der Pfalz hat das Salinarium Bad Dürkheim sein großes Becken im Außenbereich aufgemacht. Wassertemperatur 24 Grad. Außerdem wurde die Riesen-Rutsche wieder geöffnet.

Im Bad Dürkheimer Salinarium wurde nicht nur der Freibad-Auftakt am Sonntag um 9 Uhr gefeiert. Das Salinarium hat außerdem Geburtstag: Vor genau 40 Jahren, am 14. April 1984 wurde es eröffnet. Nach drei Jahren Pause steht die Rutsche wieder zur Verfügung.

Im April 2021 war die Rutsche abgebaut worden. Jetzt steht sie wieder. SWR

105 Meter lange Rutsche steht wieder bereit

Im April 2021 musste die 105 Meter lange Rutsche abgebaut werden, weil am Salinarium eine neue Therme entsteht. Viele Jugendliche waren enttäuscht, räumt Ira Schlömer ein. Sie ist die kommissarische Leiterin des Salinariums. "In den vergangenen drei Jahren sind deswegen die Besucherzahlen bei den Jugendlichen etwas eingebrochen".

Nach Schließung der Rutsche vor drei Jahren sind die Besucherzahlen bei den Jugendlichen etwas eingebrochen

Bunte Liegestühle am Beckenrand

Viele bunte Liegestühle stehen am Beckenrand bereit. SWR

Mit der wiederaufgebauten Rutsche will das Salinarium die Jugendlichen zurückgewinnen. Für Badegäste, die nicht Action und Nervenkitzel suchen, sondern wegen der Entspannung kommen, stehen neben dem großen Becken auf einer Terrasse viele bunte Liegestühle bereit.

Energie aus Holzhackschnitzel-Kraftwerk

Auf einer Anzeigetafel kann man Wasser- und Lufttemperatur ablesen.. SWR

Eine digitale Anzeigetafel zeigt die Wassertemperatur an: Am Donnerstag waren es 22 Grad. "Bis zur Eröffnung am Sonntag wollen wir aber 24 Grad erreichen", sagte Ira Schlömer. Die Heizenergie kommt aus einem Bad Dürkheimer Holzhackschnitzel-Kraftwerk. Da die Bad Dürkheimer Einwohner im Sommer weniger Energie zum Heizen brauchen, geht die umweltfreundlich erzeugte Wärme ans Freibad.

Kleines Festprogramm zum 40. Geburtstag

Zum 40. Geburtstag am Sonntag hatte das Bad Dürkheimer Salinarium ein kleines Festprogramm vorbereitet. Es gibt unter anderem Aqua-Fitnesskurse und Führungen über die Baustelle der künftigen Therme.

209.000 Besucher im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr wurden trotz fehlender Rutsche 209.252 Besucher im Salinarium gezäht. Das sind nach Angaben der Stadtwerke Bad Dürkheim rund 1.600 Gäste mehr als 2022.