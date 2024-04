Am Samstag war in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Trier-Nord ein Großbrand ausgebrochen. Dabei wurden 22 Menschen verletzt. Die meisten erlitten eine Rauchgasvergiftung. Bis in die Abendstunden waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, Glutnester zu löschen und den Qualm zu bekämpfen. Da die Wohncontainer nun unbewohnbar sind, mussten die Bewohnerinnen und Bewohner in die AfA Kusel umziehen. Die Brandursache sei weiterhin unklar.